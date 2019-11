Meky Žbirka: Mojou úlohou je zabezpečiť, aby Alain Delon prežil

Prežíva veľké chvíle, hrajú s ním kolegovia Paula McCartneyho.

6. nov 2019 o 13:29 Kristína Kúdelová

Raz k tomuto muselo prísť. Ako malý chlapec si Miro Žbirka niekoľkokrát počas týždňa zbalil knihy a zošity, utiekol zo školy a šiel pozerať film Hard Days Night. Predstavoval si, že je Paul, John, George, Ringo, jeden z nich.

Dnes koncertuje s hudobníkmi, ktorí tri roky hrali s Paulom McCartneym. Predviedli sa v Londýne, budú v Prahe aj v Bratislave.

Toto spojenie sa zdá viac ako logické. Napriek tomu Meky Žbirka hovorí o tom, ako sa mu roztrasú kolená vždy, keď pristúpi k mikrofónu v nahrávacom štúdiu Abbey Road. Tam musí slovenský hudobník zabudnúť na pohodlie a pocit istoty, aké mal doma, pretože tam si situácia vyžaduje vyššiu úroveň.

V takej situácii bol vďačný aj za výborné francúzske raňajky, ktoré ako veľký frankofil a milovník francúzskeho filmu v Londýne objavil.

Ako hudobníka zmení, keď pri ňom stojí taká kapela?

Viete, kedysi sme sa mali na čo vyhovárať. Vraveli sme si: keby sme aj my mali také štúdio, to by bola nahrávka! Teraz som však v takom štúdiu sedel a nemal som sa na čo vyhovárať.

Na začiatku, v tom nadšení som si neuvedomoval, ako to na mňa pred mikrofónom zapôsobí. Pozeral som sa na nich, na mixpulty a vravel som si: teraz kto mi pomôže? Veď oni sa medzi sebou bavili v štýle: Hej, teraz som točil s Tomom Jonesom, to je great guy! A ja mám teraz po niečom takom nastúpiť a začať spievať?

Čoho sa bojíte?

Obávam sa asi tak, ako keby sa uvoľnilo miesto vo futbalovom klube Arsenal a ja by som mal zrazu nastúpiť na krídle. Rád si zahrám, ale na druhej strane...

Som toho plný, hovorí o hraní v Londýne Meky Žbirka. (zdroj: MF DNES)

Je to stres?

Som si vedomý toho, že ma bude počúvať niekto, kto mal v slúchadlách aj Paula McCartneyho. To sa potom darček, že nahrávam v Abbey Road, mení na niečo celkom iné. Dozviem sa, aké sú moje skladby, dozviem sa, ako som ich zaspieval, to treba absolvovať s pokorou.

Kedysi som si myslel, že to premiešam. Že zavolám Blaira Cunninghama a spojím ho s mojou kapelou. No oni ho začali kritizovať. Vravím si, tak ja som asi v blázinci. Priniesol som im absolútne svetového bubeníka a oni vymýšľajú.