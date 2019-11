Schwarzenegger môže za to, že Stallone nakrútil prepadák. Dodnes sa na tom baví

Akční hrdinovia sa stále podpichujú.

6. nov 2019 o 14:14 Jana Alexová

BRATISLAVA. Osemdesiate roky boli zlaté časy amerického akčného filmu. Diváci potrebovali fantazírovať a snívať. Chceli hrdinov, ktorých by mohli obdivovať, a zloduchov, ktorých by mohli nenávidieť.

A tieto sny im plnili najmä dvaja herci - veční konkurenti. Jeden cez Terminátora, druhý cez Rockyho či Ramba.

Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger roky súperili o priazeň fanúšikov aj o titul najlepší akčný herec.

A bolo to legendárne súperenie. Jeden druhému vyčítal prízvuk, druhý prvému, že nevie hrať.

No nakoniec to celé aj tak vyústilo do veľkého priateľstva, dokonca si spolu niekoľkokrát zahrali - vo filmovej sérii Expendables či v snímke Plán úteku.

Obaja herci si však ani dnes nenechajú ujsť príležitosť jeden druhého podpichnúť.

Arnold Schwarzenegger nedávno vystúpil v talkšou amerického moderátora Jimmyho Kimmela a mimo iného opísal aj to, ako v 90. rokoch vmanévroval svojho súpera do roly v jednom z najhorších filmov všetkých čias.

Povedal, že je to geniálny nápad

Reč je o filme Stoj, lebo mamička vystrelí! z roku 1992, scenár napísal Blake Snyder, William Osborne a William Davies a režíroval ho Roger Spottiswoode.