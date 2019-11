Meky Žbirka o revolúcii: V Moskve od nás chceli džínsy, vyzliekli by nás donaha

Nepáči sa mu, ako sme sa kádrovali.

12. nov 2019 o 15:35 Kristína Kúdelová

Narodil sa do stalinizmu, v roku 1952. A z prvého dňa v škole si pamätá obrovského Lenina na stene. Počúval o ňom samé superlatívy, všetko vedel najlepšie, aj hrať pingpong.

Meky Žbirka vyrastal s tým, že v našej krajine bude komunizmus. Aj on musel občas hrávať v Moskve, kde chodil v tesilových nohaviciach, pretože ľuďom lačným po západnej kultúre zvyčajne venoval svoje džínsy.

"Naraz sa to všetko zrútilo. Dali vám pas do ruky a mali ste fičať v novom svete. No až teraz, po tridsiatich rokoch, som pochopil, čo sa to v roku 1989 stalo," hovorí.

Nepáči sa mu, že sme sa vyhlásili za väčších hrdinov, ako sme v skutočnosti boli, a nevie sa zmieriť s kádrovaním, ktoré po revolúcii nastúpilo.

Ako to teda vidíte? Čo sa teda stalo?

Tak sa pozrite, čo sa stalo. Patril som ku generácii, ktorá nemala žiadnu voľbu. Už sa narodila do nejakého systému. No boli generácie, ktoré ešte zažili demokraciu a napriek tomu si vybrali komunistickú ideológiu a presadzovali ju. Tie nám ju vybavili.

Nemôžem to inak pomenovať. Prosto, ich vinou som sa v roku 1952 narodil do sveta režimu. A preto považujem za nelogické, že práve títo ľudia začali každého kritizovať, keď pochopili, že s presadzovaním komunistickej ideológie urobili chybu. Začali hovoriť o normalizácii, zlyhaní, anticharte. Všetci tí, čo ju podpísali, vraj zlyhali.

Vo všetkej úcte k reformovaným komunistom si myslím, že na toto nemali právo. Oni nám ten režim vybavili, to sa nedá vymazať, nemali právo byť k iným kritickí.

Ako sa na signatárov anticharty pozeráte vy?

Pozrite sa na záznamy z Národního divadla. Vidíte tam jedného skvelého človeka vedľa druhého, stačí spomenúť len Wericha. Takých ľudí si nemôžem nevážiť, mne to skrátka nevychádza.

Mám ich kritizovať len za to, že podpísali antichartu? Toto mám nazývať zlyhaním? Podľa mňa zlyhali tí, ktorí na začiatku presadzovali komunistickú ideu, pre ktorú sa potom českí a slovenskí umelci dostali do takej nepríjemnej situácie.

Je možné, že mnohí ani nevedeli, aký dokument majú pred sebou. Len prišli do divadla a podpísali prezenčnú listinu. Myslím si, že horšie bolo pôsobiť v ústrednom výbore, písať oslavné básničky na Stalina- a potom sa tváriť, že nič také sa nestalo.

Ale niektorí antichartu nepodpísali.

Ale to už hovoríme o niečom celkom inom. Áno, boli aj takí, čo proti komunizmu bojovali hneď od začiatku, len oveľa menej. Napríklad Marta Kubišová. No práve oni by nikdy k tým ostatným neboli takí kritickí.

Pokazilo sa niečo tým, že sme si sami medzi sebou začali kresliť čiaru?

Najmä sme si to nevydiskutovali. A potom sme všetko začali vidieť čierno alebo bielo.

Ako ste sa teda cítili, keď ste spievali na tribúnach?

Viete, dnes sa mladým ľuďom hovorí, kto všetko tam bol a čo tam zaznelo.