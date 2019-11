Zverejnili novú pieseň Georgea Michaela. Zaznie aj vo filme Last Christmas

Vianočná komédia ide do kín v novembri.

7. nov 2019 o 10:57 TASR, Jana Alexová

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/M1kWLPGUKcs

BRATISLAVA, LONDÝN. Vyšla doteraz nepublikovaná pieseň zosnulého britského speváka Georgea Michaela, ktorú nahral ešte pred svojou smrťou.

Skladba s názvom This Is How (We Want You to Get High) bola napísaná ešte v roku 2012.

Spevák ju neskôr nahral v londýnskych Air Studios. Posledné úpravy na nej sa vykonali v roku 2015 počas Michaelových posledných nahrávacích aktivít.

Pieseň mala premiéru v programe Breakfast Show na stanici BBC Radio 2. Spolu s piesňou bol na internete zverejnený i videoklip s textom. Videoklip obsahuje animované archívne zobrazenia speváka.

Skladba bude znieť na konci novej vianočnej romantickej komédie s názvom Last Christmas s hudbou Georgea Michaela. Film bude mať v Amerike premiéru 8. novembra.

Scenár k filmu napísala oscarová Emma Thompson. Oprášila tak dávny nápad svojho priateľa Georgea Michaela a film vznikol na motív jeho večnej vianočnej klasiky Last Christmas.

Hlavnú úlohu v romantickej vianočnej komédii stvárňuje hviezda zo seriálu Hra o tróny Emilia Clarke.

Hrá mladú ženu Kate, ktorá priťahuje problémy všetkého druhu - nerozumie si s vlastnou rodinou, nevyzná sa sama v sebe, nevie si nájsť normálneho chlapa, a navyše pracuje v obchode s vianočnými dekoráciami.

Oblieka si škriatkovský kostým, zvoní rolničkou a v hlave sa jej stále točí vianočný hit Georgea Michaela Last Christmas. Všetko sa však zmení, keď spozná záhadného mladíka, ktorý sa jej stále častejšie pletie nielen do cesty, ale aj do života.

"Nejde o povrchnú romantickú komédiu, ale o chytrý film s vážnymi podtónmi a silnými emóciami. Pôvodne som vianočnú romantiku vôbec nakrúcať nechcel, tento nápad sa však nedal odmietnuť," hovorí režisér filmu Paul Feig.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JUjQWJvwam8

Do slovenských kín príde film s hudbou Georgea Michaela 28. novembra. Na soundtracku k romantickej komédii sa objavia tri ďalšie dosiaľ nezverejnené skladby od Georgea Michaela.

George Michael, vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou, bol cypersko-gréckeho pôvodu a patril ku komerčne najúspešnejším hudobným umelcom všetkých čias. Zomrel vo svojom dome na Vianoce 2016 vo veku 53 rokov.

Preslávil sa v duu Wham!, ktoré malo na konte hity ako Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go či Last Christmas. V polovici 80. rokov sa vydal na úspešnú sólovú kariéru.