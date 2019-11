Fínska fotografka spochybňuje naše vnímanie: Čo vidíme, keď sa dívame do tmy?

Maija Laurinen študovala v Bratislave.

7. nov 2019 o 14:52 Monika Moravčíková

Naozaj vidíme tmu, keď sa do nej pozeráme?(Zdroj: Maija Laurinen)

BRATISLAVA. V každodennom živote, počas celej našej existencie sa stretávame s množstvom nemožností. Abstraktné fenomény ako tma, svetlo či prázdno sú tu, vieme o nich, no nikdy ich nedokážeme obsiahnuť v celej svojej plnosti. Ani slovom, ani myšlienkou.

Práve na takéto fenomény upozorňuje fínska vizuálna umelkyňa Maija Laurinen, ktorá v Bratislave vystavuje na festivale Mesiac fotografie.

„Skúmam veci, ktoré sú vždy mimo nášho dosahu, unikajú definíciám alebo pokusom zisťovať o nich viac – napríklad čas alebo prázdno ako také,“ hovorí o svojej tvorbe.

Temnota je neuchopiteľná

Výstava s názvom Čo vidíme, keď sa pozeráme do tmy našla zaujímavý priestor v objekte, kde kedysi sídlila galéria Krokus. Pri vstupe do miestnosti si musíme zvyknúť na šero. Nie je to výpadok elektriny, prítmie je cielené a žiadané.