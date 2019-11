Bondovka ešte nikdy nebola taká drahá. Ani Daniel Craig netuší, ako v nej dopadne

V hre sú tri rôzne verzie konca.

8. nov 2019 o 14:04 Monika Moravčíková

Daniel Craig v najnovšej bondovke No Time to Die.(Zdroj: IMDB)

Ten film je určite zakliaty, hovorili si fanúšikovia aj tvorcovia. Nakrúcanie najnovšej bondovky No Time to Die sprevádzali zranenia, odchody aj nebezpečné explózie.

Navyše sa pridala aj dlhodobá nespokojnosť divákov a žiadosti, aby bola agentom konečne aj žena.

Päť rokov od posledného filmu Spectre držali tvorcovia všetkých v napätí, či sa ten ďalší vôbec podarí dokončiť. Nakoniec sa to podarilo.

Ani tentoraz to nebola lacná záležitosť. V poradí dvadsiaty piaty film o agentovi 007 je zatiaľ aj najdrahší. Stál 250 miliónov dolárov. A to ešte pred pripočítaním propagačných nákladov.

Posledné scény dokončili v štúdiách Pinewood pred dvoma týždňami, premiéra je naplánovaná v apríli 2020.

Nechcel kaskadéra a zranil sa

Katastrofy sa začali hrnúť jedna za druhou minulý rok v lete. Od projektu odstúpil režisér Danny Boyle, známy vďaka úspechom filmov Trainspotting či Milionár z chatrče.

Kým on tvrdil, že to bolo pre kreatívne nezhody, iní tvrdia, že chcel smrť Jamesa Bonda a to bolo jednoducho nemysliteľné.

Nahradil ho režisér Cary Fukunaga, prvý Američan v histórii britských bondoviek. A nenechal nič na náhodu.