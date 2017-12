Premiéra Hviezdnych vojen III je najúspejšnejším dňom v histórii belgických kín

Brusel 19. mája (TASR) Stredajšia premiéra filmu Hviezdne vojny: Epizóda III Pomsta Sithov bola najúspešnejším dňom v histórii belgických kín. Film si ...

20. máj 2005 o 0:32 TASR

Brusel 19. mája (TASR) Stredajšia premiéra filmu Hviezdne vojny: Epizóda III Pomsta Sithov bola najúspešnejším dňom v histórii belgických kín. Film si pozrelo viac ako 54.000 divákov a tržby dosiahli 345.800 eur. Bol to najúspešnejší deň v histórii kina v Belgicku, oznámila filmová spoločnosť Twentieth Century Fox. Už polnočné premietanie filmu si v Bruseli pozrelo asi 17.000 divákov. Film dominoval kinám počas celého dňa. Zo všetkých návštevníkov, ktorí v stredu prišli do kina, až 80 percent chcelo vidieť Star Wars. Celkovo to bolo 54.513 divákov, informovala hovorkyňa spoločnosti, ktorá film distribuuje. Podľa nej úspech ešte zvýrazňuje skutočnosť, že premiéra filmu bola v stredu. Najväčšiu návštevnosť v prvý deň premietania majú totiž v Belgicku filmy, ktoré majú premiéru v piatok. To bol aj prípad druhej epozódy Hviezdnych vojen, ktorá však v prvý deň zarobila len 258.000 eur. (spravodajca TASR Robert Sermek) dod