Viedeň

HUDBA

20. máj 2005 o 0:00

V rámci projektu Demokracia v temnote pracuje spisovateľ Charles Ofoedu (na snímke) ako nočný strážnik v jednom utečeneckom tábore. Jeho postrehy spolu s fotografiami spojil do Správy z temnoty.

foto - Magdalena Blaszcuk



Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

25. 5. Joe Cocker - Heart & Soul Tour 2005 o 19.30

WUK, Währinger Strasse 59

20. 5. Věra Bílá o 20.00

21. 5. Festival Season Opening o 22.00

22. 5. Gulo Car o 20.00

24. 5. The Go-Betweens o 20.00

25. 5. Benefiz Beatz o 20.00

Metropol, Hernalser Hauptstrasse 55

20. 5. Brina, Marios Hellas Kompania o 20.00

21. 5. Fuente Compás, La Sedon Salvadie o 19.30

25. 5. Heinz "Honzo" Holecek šou o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

20. a 21. 5. Jimmy Woode o 21.00

23. 5. Herwig Gradischnig Trio o 21.00

24. 5. Ed Polcer & Hot Jazz Ambassadors o 21.00

25. 5. Ed Polcer & Red Hot Pods o 21.00

26. 5. Ed Polcer & Christian Plattner Quartett o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton, Stadtpark

do 21. 5. Terri Lyne Carrington o 21.00

od 24. 5. Carl Verheyen o 21.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 22. 5. Peter Eisenman

do 10. 7. La Cubanidad! Kubánske plagáty 1940 - 2004

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 30. 5. Karl Anton Fleck

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

Arnold Schönberg Center, Palac Fanto 3

do 5. 6. Maliar Arnold Schönberg

Umeleckohistorické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 19. 6. Bernardo Bellotto

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 6. Piet Mondrian

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

do 3. 7. John Baldessari

Secession, Friedrichstrasse

do 26. 6. Eva Schlegel

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

KUNSTHALLE Wien - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Viedenské múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

20. 5. W. Shakespeare: Hamlet o 19.00

23. 5. A. Čechov: Višňový sad o 19.00

24. 5. H. Hesse: Stepný vlk o 19.30

25. 5. Th. Bernhard: Sila zvyku o 19.30

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

21. 5. E. Jelineková: Babel o 20.00

24. 5. A. Ostermaier: Po prekážkach o 20.30

25. 5. B. Srbljanovič: God save America o 20.30

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

21. 5. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

22. 5. G. E. Lessing: Minna von Bernheim o 19.30

25. 5. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

26. 5. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

Vytvárajú alianciu medzi umením a antirasizmom

V rámci projektu Soho in Ottakring 2005 sa predstaví so svojimi 50 prácami a projektmi 120 domácich a medzinárodných umelcov. Podujatie sa uskutoční od 21. mája do 4. júna vo viedenskej štvrti Brunnenviertel. Projekt Soho in Ottakring ponúka širokú programovú škálu od intervencií na verejnom priestranstve a (protirasistických) módnych projektov cez divadelné predstavenia v podaní čakateľov na azyl až po umelecké performance, výstavy, prezentácie filmov, dva projekty časopisov, literárne čítania a koncerty. Napriek rôznorodosti umeleckej prezentácie spája všetky projekty jedna centrálna téma a tou je tohtoročné motto "Vytvorenie aliancie medzi umením a antirasizmom". Pre deti a mládež sú pripravené hudobné dielne - pri projekte Orchestra RecyKling môžu v parku Yppen vyrábať hudobné nástroje.

Pred dobročinným plesom zahalili morový stĺp

Netradičný ples Life Ball sa už po trinásty raz uskutoční 21. mája. Pri tejto príležitosti sa historické priestory viedenskej radnice premenia na tanečný palác plný pohody a radosti zo života. Life Ball je najväčším európskym dobročinným podujatím na podporu ľudí s vírusom HIV. Symbolicky s podujatím bol koncom apríla v metropole zahalený morový stĺp so znamením červenej stuhy, ako metafora ochorenia aids k moru. Stuhu odstránia v deň konania plesu.

Organizátori získali tento rok pre ich netradičnú módnu prehliadku na červenom móle značku Versace. Tento extravagantný módny dom bude zastupovať Donatella Versace. Medzi pozvanými hosťami bude aj americká herečka Liza Minelliová. Okrem neodmysliteľného štamgasta Eltona Johna prisľúbili účasť i priateľka Marilyna Mansona Dita von Tees, Gudrun, Landgrebe, Heidi Klum, Waris Dirle, Markus Rogan a Erol Sander. Popri zábave stojí v popredí záujmu Life Ballu získať počas večera čo najviac finančnej podpory. Vstupenky stoja 130 eur. Otvorenie večera s módnou prehliadkou na Radničnom námestí bude 21. mája pre návštevníkov zdarma.

Pre neuspokojených záujemcov bez plesových lístkov sa uskutoční aj oficiálna Life Ball Party v Garden clube viedenskej Volksgarten od 23.00.