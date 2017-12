Brno

DIVADLÁ

20. máj 2005 o 0:00

Etno skupina Hadry z těla vystúpi na festivale v júni.

FOTO - ARCHÍV SKUPINY



DIVADLO BOLKA POLÍVKY

20. 5. Divadelní spolek Frída - Pánská jízda o 19.00

23. 5. Divadlo Kalich - Chvála bláznovství o 19.30

25. 5. Divadlo West, Bratislava - Kráľovná spieva blues o 19.00

HADIVADLO

21. 5. Hamlet o 19.30

23. 5. Top Dogs o 19.30

24. 5. Yvona, princezná Burgundánská

25. 5. Hamlet o 19.30

26. 5. Hamlet o 19.30

NÁRODNÉ DIVADLO

20. 5. Rusalka, opera, premiéra o 19.00

21. 5. Rusalka o 19.00

22. 5. Tanečný koncert žiakov Súkromnej tanečnej a dramatickej školy R. + P. Bartůňkových

24. 5. Braniboři v Čechách, opera o 19.00

25. 5. Romeo a Julie, balet o 19.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Tajomný jednorožec (do 5. 11. 2005)

Z hlbín mineralogického depozitára (február 2006)

PALÁC ŠLECHTIČEN

Biele kvety na ceste - svadobný odev a svadobné fotografie z rokov 1880 - 1970 (do 21. 5.)

Učení-mučení alebo Pradedko po škole II (do 29. 6.)

TECHNICKÉ MÚZEUM

Vesmír - výskum Slnečnej sústavy (do 20. 5)

Vojenské prilby a 2. svetová vojna (do 20. 6.)

MORAVSKÁ GALÉRIA

Syrové umění, zbierka Jana a Evy Švankmajerových (do 29. 5.)

X. let tavené sklenené plastiky, Lhotský / Pelechov (do 5. 6.)

Grete Popper, fotografie z doby medzi dvoma svetovými vojnami (do 3. 7.)

KONCERTY

AUTOMOTODROM BRNO

21. 5. PINK PANTHER FEST 2005

Česká obdoba slávneho Ozzfestu. Festivaly budú začínať všade rovnako o 18.00 hod. a končiť cca o 24.00 hod. Vstupné: 350 Kč

ALTERNA

26. 5. Kuličky štěstí

FAVAL MUSIC CIRCUS

20. 5. IM6 Party Electro - gameboy párty

21. 5. Rock Night Rádia Hey! Big Bang

23. 5. Chillout circus

25. 5. Faval párty

FLÉDA

20. 5. Break4Beats/Dom&Roland, Ban Ban + MC Kraft, Sayko

21. 5. Jim Beam music night/Robson

26. 5. Broken Beatz/DJs X.Morph, Jahly Soul

STARÁ PEKÁRNA

20. 5. B-Complexx - nu-metal

24. 5. Swordfishtrombones - koncert

25. 5. ZVA 12-28 Band - křest CD

26. 5. Ill Fish - rocková kapela na One Of All Day Tour 2005

(jv)

Začal sa hudobný festival Jar na nádvorí

V centre Brna v utorok odštartoval už piaty ročník populárneho hudobného festivalu Jar na nádvorí. Festivalové menu ponúka celkovo dvadsaťštyri večerov. Utorky budú venované džezu a štvrtky etnickej hudbe. Najväčšie lákadlá celej akcie sú pripravené na stredu: Narvan, Gulo čar, Samamba, AcouSt.ic Impact, -123 min., Asyl akt, Khoiba a iné. Najväčšou a jedinou zahraničnou hviezdou celého festivalu bude britský klezmer band She' Koyokh. Na utorňajšie a štvrtkové koncerty sú k dispozícii výhodné permanentné lístky. Informácie o festivale, ktorého usporiadateľmi sú Džezové Podobrazy a Moravská galéria mesta Brno, nájdete tiež na www.podobrazy.cz. Festival potrvá až do 21. júna. Koná sa na nádvorí Miestodržiteľského paláca, Moravské nám. 1a v Brne. Pravidelné začiatky vystúpení sú o 20.00, pokiaľ nie je uvedené inak.

Jiří Švéda