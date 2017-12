Najlepšou piesňou Eurovízie všetkých čias je vraj Waterloo

BRATISLAVA 20. mája (SITA/AFP) - Najlepšou skladbou Eurovízie je podľa odborníkov pieseň Waterloo od legendy švédskej hudobnej scény - Abby. Podľa odborníkov z Bristolskej univerzity musí v sebe pieseň, ...

20. máj 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 20. mája (SITA/AFP) - Najlepšou skladbou Eurovízie je podľa odborníkov pieseň Waterloo od legendy švédskej hudobnej scény - Abby. Podľa odborníkov z Bristolskej univerzity musí v sebe pieseň, ktorá chce vyhrať Eurovíziu, spojiť sedem prvkov. Okrem rytmickosti, musí byť aj ľahko zapamätateľná. Spevákov musí sprevádzať perfektne zohraný spevácky zbor. Za dôležité považujú aj kostýmy a ich presvedčivosť, tanečné schopnosti interpretov a iné faktory. "Najväčším hitom Eurovízie by sa mohla stať práve skladba Waterloo a nemyslím, že by to niekoho prekvapilo," uviedol Harry Witchel, ktorý viedol tím odborníkov. Waterloo je podľa neho v mnohom iná ako ostatné známe hity. Upozornil predovšetkým na netradičný rytmus piesne a vyjadril sa, že v najbližších päťdesiatich rokoch bude veľmi ťažké nájsť lepšiu skladbu, ako je táto. Druhou najpopulárnejšou skladbou je podľa neho pieseň kanadskej speváčky Céline Dionovej Ne Partez Pas Sans Moi, ktorá súťaž vyhrala v roku 1988. Tretiu priečku jeho zoznamu obsadila pieseň Sandie Shaw Puppet on a String z roku 1967.