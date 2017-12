Ottovi Weiterovi krstil album majster sveta v kulturistike

BRATISLAVA 20. mája (SITA) - Spevák Otto Weiter pokrstil vo štvrtok v luxusnom bratislavskom biznis klube svoj nový album 05. Novinku krstila moderátorka Markízy Lenka Šoóšová a majster sveta v kulturistike ...

20. máj 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 20. mája (SITA) - Spevák Otto Weiter pokrstil vo štvrtok v luxusnom bratislavskom biznis klube svoj nový album 05. Novinku krstila moderátorka Markízy Lenka Šoóšová a majster sveta v kulturistike Štefan Havlík, ktorý sa pred samotným krstom predviedol v krátkych kožených nohaviciach a ukázal, že vie zručne narábať aj s mečom. "Som rodinne založený typ, takže ak sa má krstiť, tak majú byť rodičia dvaja. Štefana som si vybral preto, lebo aj ja som bývalý kulturista a chcel som niekoho, kto by reprezentoval môj život pred tým, ako som začal aktívne spievať," prezradil Weiter. Krstnú mamu mu pomohla nájsť jeho dlhoročná kamarátka z televízie - markízacka rosnička Veronika Pavlovičová, s ktorou dokonca naspieval na album duet.

Album poliali krstní rodičia špeciálnym Krstným sektom, na ktorom bola podobizeň speváka. Na etikete bolo tiež prianie, že by chcel spevák predať sto tisíc kusov cédečka. "Je tam síce napísané sto tisíc, ale to je možné tak iba v Amerike," komentoval. V skutočnosti má ambície menšie a potešilo by ho, kebyže sa predá desať tisíc kusov. Podľa jeho slov je v súčasnosti na svete už päť tisíc nosičov.

Ako Weiter uviedol, ide už o jeho piatu platňu, preto ju aj nazval 05. Ďalším dôvodom je, že album nahral po päťročnej prestávke, počas ktorej ho zamestnávala stavba vlastného penziónu. Na novinke sú podľa neho najmä pesničky o láske a o ženách, možno tam nájsť skladby Chuanita, Martina a Magdaléna, ku ktorej chce natočiť čoskoro aj videoklip. Väčšinu skladieb si zložil sám. "Rozmýšľal som, aké pesničky tam budú, pretože veľa ľudí si ma zašuflíkovalo do Repete. Veľmi si vážim mojich fanúšikov, takže sme nespravili nejaký radikálny rez od Repete, ale sme zmodernizovali podklady a použili trošku iné texty. Sú tam teda pesničky, ktoré oslovia aj mladých ľudí, ale aj staršie generácie," opisuje Weiter. "Nechcel by som stratiť celú túto škálu ľudí, pretože som pravdepodobne jediný spevák, na ktorého koncerty chodí päť generácii - deti, tínedžerky, mladí ľudia, stredný vek a dôchodcovia," zhodnotil spevák.