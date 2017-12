Eltonovi Johnovi bude predskakovať formácia Desmod

Bratislava 20. mája (TASR) - Svetoznámej speváckej hviezde Eltonovi Johnovi bude na bratislavskom koncerte predskakovať skupina Desmod.

"Sme z toho absolútne prekvapení. Už dávnejšie boli informácie, že sme medzi kapelami, o ktorých sa rozhoduje a aj to nás dosť zaskočilo. Vôbec sme nečakali, že nakoniec budeme Eltonovi Johnovi predskakovať my. Rocková kapela pred takou hviezdou - to sa nerobí nikde. Ale zdá sa, že na Slovensku je naozaj všetko možné," hovorí so smiechom líder nitrianskych rockerov Mário Kollár alias Kuly. Podľa jeho slov bola v hre okrem iných aj skupina No Name. "Držali sme im palce, pretože sa k Eltonovi Johnovi štýlovo celkom hodia, ale samozrejme nás to obrovsky teší. Uvidíme, ako to dopadne."

Desmod zatiaľ nepozná presnú dĺžku vystúpenia na Tyršovom nábreží v Bratislave, no zaznieť by mali najväčšie rozhlasové single a zopár skladieb z aktuálneho albumu Skupinová terapia. "Musíme mať vlastný pódiový zvuk a dúfam, že sa s anglickým zvukárom stretneme aspoň v zákulisí," smeje sa Kuly, ktorý Eltona Johna, niekoľkonásobného držiteľa Grammy, registruje od začiatkov skúšobného vysielania hudobnej stanice MTV na Slovensku. "Pamätám si dobre na jeho videoklipy. Muziku nerozdeľujem žánrovo, ale na takú, ktorá sa mi páči a nepáči. Jeho pesničky sú, nazývam to, ďnevadivéď. Páčil sa mi posledný duet so skupinou Blue, ale asi najviac vo mne rezonuje duet s Georgeom Michaelom," dodáva Kuly s tým, že koncert by si s kapelou išli pozrieť tak či tak. "Teraz je to o to príjemnejšie."

Sir Elton John sa na megašou predstaví so svojou skupinou, ktorú tvoria Davey Johnstone, Nigel Olsson, Bob Birch, Guy Babylon a John Mahon, a repertoárom plným svetových hitov.

Jedna z najvýraznejších osobností pop music posledných desaťročí má za sebou 35 rokov výnimočnej kariéry. Každý rok v období od 1972 až 1996 mal aspoň jeden hit v americkom rebríčku Top 40. Zatiaľ posledným štúdiovým albumom speváka je Peachtree Road z roku 2004.

Elton John na Slovensku vystúpi 1. júna o 18.00 h na Tyršovom nábreží v Bratislave (bývalý lunapark, pri Starom moste na petržalskej strane). Keďže speváka pozvala spoločnosť T-Mobile, vstup pre všetkých je voľný.