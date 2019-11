Netflix ponúka aj slovenské a české filmy. Pozrite si desať najlepších

15. nov 2019 o 14:37 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Čakali na to síce dlho, no dočkali sa. Už od leta môžu diváci Netflixu sledovať filmy a seriály nadabované do češtiny. Viaceré pôvodné filmy a seriály sú navyše dostupné aj s českými titulkami.

Pred mesiacom dokonca do programovej ponuky začala pribúdať aj pôvodná česká a slovenská tvorba, k dispozícii je aj české používateľské rozhranie.

Hoci sa spočiatku hovorilo o 70 českých filmoch, časom sa má ich zoznam rozšíriť na vyše 150.

Pribúdajú postupne, najčerstvejšími prírastkami v ponuke sú filmy Zlatý podraz, Dědictví aneb Kurva se neříká, kriminálna dráma Ve stínu s Ivanom Trojanom, Fotograf, Bajkeri, Samotári či 2Bobule.

Vybrali sme pre vás české a slovenské filmy, ktoré sa oplatí pozrieť:

1. Masaryk

Karel Roden získal v roku 2017 za rolu Jana Masaryka Českého leva. Celkovo bol film ocenený až v dvanástich kategóriách. Dej zachytáva dôležitú etapu našich dejín – sústreďuje sa na obdobie nástupu fašizmu na našom území a najmä na zrod Mníchovskej dohody.

Ukazuje Masaryka, ktorý bol umelcom a zároveň politikom, zástancu profesií, ktoré sa málokomu podaria efektívne zladiť dohromady.

„Byť politikom dostal od života za úlohu. A rozhodol sa, že ju splní,“ povedal v rozhovore pre SME Karel Roden o svojej postave.

A zároveň sa Janovi Masarykovi podarilo žiť tak, aby nebol v tieni svojho otca, Tomáša Garriqua Masaryka. Hoci na to doplatila jeho vlastná psychika.

2. Ja, Olga Hepnarová

Olga Hepnarová bola posledná žena, ktorú v Československu odsúdili na trest smrti. Mala dvadsaťdva rokov, keď nasadla do kamióna a z údajnej životnej frustrácie ním cielene vrazila do ľudí na pražskej ulici. Osem ich zabila.