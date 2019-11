Spievali slobode. Ale koho to zaujímalo?

Úrad vlády zorganizoval Galavečer 30 rokov slobody.

17. nov 2019 o 22:54 Jana Alexová

BRATISLAVA. Mala to byť oslava 30 rokov slobody. A asi by aj bola, keby sme to všetko prenechali len umelcom a vynechali by sme politikov.

Galavečer 30 rokov slobody v Slovenskom národnom divadle organizoval Úrad vlády SR v spolupráci s ministerstvom kultúry. Program naživo vysielala RTVS na Jednotke.

To, ako si pozvaní cenia 30 rokov slobody, alebo skôr by sme mali povedať - ako si cenia oragnizátorov, bolo vidieť na nezaplnenom hľadisku sály opery a baletu v novom SND.

Ani usilovné produkčné Slovenskej televízie nedokázali zamaskovať prázdne miesta presadením hostí - boli ich totiž príliš veľa.

Hrdinovia na tribúnach

Večer v réžii Jána Ďurovčíka nemal moderátora. Z nahrávky ním sprevádzal len hlas herca Vladimíra Jedľovského, ktorý uvádzal jednotlivých účinkujúcich.