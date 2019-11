Bookerova cena má dve víťazky

Bernardine Evarist a Margaret Atwood.

21. nov 2019 o 12:12 Ivana Krekáňová

Hoci v minulosti sa viackrát delili dvaja autori o víťazstvo Bookerovej ceny, už takmer tridsať rokov to pravidlá nepripúšťali. Tento rok sa však porota nevedela rozhodnúť, a tak sa vzbúrila, porušila vlastné pravidlá a vybrala dve víťazky: Bernardine Evaristovú, ktorá je prvou černošskou laureátkou tejto ceny, a Margaret Atwoodovú, ktorá je zatiaľ tou najstaršou.

Odpoveď hľadala 35 rokov

Margaret Atwoodová získala cenu za knihuThe Testaments, pokračovanie známeho Príbehu služobníčky, podľa ktorej vznikol aj oceňovaný seriál. Na konci knihy napísala, že mala 35 rokov na to, aby našla odpoveď, ktorú sa jej čitatelia Príbehu služobníčky opakovane pýtali: Ako sa to vlastne skončilo s Gileadom? Že krutá totalita Gileadu nakoniec padla, nie je veľmi spojler, to sa dalo jasne vydedukovať z konferencie gileádskych štúdií zo záveru Príbehu služobníčky, ale ako sa to stalo, odpovedá v knihe The Testaments.

(zdroj: Archív SME)

Príbeh, ktorý sa začína pätnásť rokov od konca Príbehu služobníčky, sa odvíja, ako už sám názov napovedá, zo svedectiev troch žien: Agnes Jemima vyrastala v gileádskej totalite a nepamätá si svet predtým, jej takmer rovesníčka Daisy vyrastá v Kanade za hranicami Gileadu, a Tetu Lýdiu si pamätáme z prvého príbehu. V Ardua Hall, mieste, kam majú prístup iba Tety, prežíva jedna z posledných veľkých knižníc Gileadu a medzi knihami, ktoré prežili pálenie, píše Lýdia svoje pamäti. A má toho mnoho čo povedať.

Dve podoby Lýdie

Práve vďaka Lýdiiným záznamom sa dozviete nielen to, ako Gilead skončil, ale aj ako sa to celé začalo. Z jej zápisov sa dozviete, čo robila pred nástupom Gileadu k moci, ako sa z nej stala taká mocná osoba s politickými väzbami na vrcholných predstaviteľov veliteľskej suity, ako prebiehali prvé dni a týždne po puči, čo sa dialo so vzdelanými ženami (nič pekné, pochopiteľne), ako hrozivo rýchlo ženy prišli o peniaze aj práva, ako vzniklo celé rozdelenie žien na rôzne skupiny, a predovšetkým, prečo to vlastne celé píše.

“My larger fear: that all my efforts will prove futile, and Gilead will last for a thousand years. Most of the time, that is what it feels like here, far away from the war, in the still heart of the tornado. So peaceful, the streets; so tranquil, so orderly; yet underneath the deceptively placid surfaces, a tremor, like that near a high-voltage power line. We’re stretched thin, all of us; we vibrate, we quiver, we’re always on the alert. Reign of terror, they used to say, but terror does not exactly reign. Instead it paralyzes. Hence the unnatural quiet.”

Gilead začína hniť zvnútra, pretože tak ako akékoľvek iné zriadenie, aj jeho štruktúry začína rozožierať korupcia, rodinkárstvo, prekvitajúci čierny trh (veď velitelia potrebujú svoje pôžitky), čistky a kruté politické boje o moc. Služobníčky prinútené na nezákonné konanie, intrigy veliteľov, odpočúvanie a predávanie informácií, otravy jedlom, manželky obesené za cudzoložstvo na základe falošného svedectva len preto, že veliteľ by už rád inú, mladšiu. A Lýdia má vo svojich tajných zložkách dosť špiny na každého, kto by ju chcel zosadiť, pretože informácie, najmä tie, ktoré iní nemajú, predstavujú skutočnú moc.

Lýdia pôsobí prostredníctvom svojich zápiskov prekvapivo oveľa sympatickejšie než jej krutá podoba z Príbehu služobníčky. „I meant well,“ píše, „I meant it for the best, or for the best available, which is not the same thing. Still, think how much worse it could have been if not for me.“

Nevedomosť a jej dôsledky

Agnesino svedectvo je zasa silné v tom, ako ukazuje, že ak človek vyrastá v nejakom prostredí a iné nepozná, mnoho pre nás neuveriteľných a krutých vecí sa mu zdá normálnych, napríklad kameňovanie za stratu panenstva či verejné popravy.

Dievčatá ako ona, teda tie z lepších rodín, sa vzdelávajú na to, aby boli pripravené, keď im vyberú vhodného manžela, čo sa deje väčšinou už okolo ich trinásteho roku života, aby nemali čas na fyzické pokušenia. Nesmú sa hojdať v parku, pretože vietor by im mohol zdvihnúť sukne; nepoznajú geografiu, neučia sa čítať ani písať, ale učia sa poslušnosti, najmä voči mužom.

Jej pohľad predstavuje nostalgiu detí za tým, čo bolo pekné, hoci postupne aj ona začína vnímať určité trhliny v usporiadaní štátu, v ktorom žije, napriek všadeprítomnému náboženskému fanatizmu a dôslednému vymývaniu mozgov, v ktorom ich Tety vychovávajú: má strach ísť sama po ulici, lebo jej od detstva vtĺkali do hlavy, že svet je zamorený mužmi, ktorými zviera vášeň, a prvý muž ju za rohom roztrhá na kusy.

Daisy, ktorá vyrastá v Kanade a je v podobnom veku ako Agnes, žije úplne inými vecami. Vďaka nej vidíme, ako vnímajú Gilead za hranicami. Konajú sa proti nemu verejné protesty, pozdĺž hranice fungujú záchranné stanice pre ženy, ktorým sa podarilo utiecť aj vďaka sieti prevádzačov, a zároveň má Gilead v Kanade veľvyslanectvo a pôsobia tam jeho misionárky, ktoré šíria gileádsku propagandu a snažia sa presviedčať ženy, aby šli s nimi do čistého Gileadu, kde sa zbavia okov konzumnej spoločnosti.

A nájdu sa také, pretože silu idey „bude lepšie, my sa o vás postaráme“ netreba nikdy podceňovať. Rovnako netreba podceňovať ani silu čítania kníh a ani silu symbolu, ktorý Gilead vo svojej propagande tak rád využíva: dieťa, ktoré sa kedysi dávno dostalo z Gileadu, mu slúži ako obraz krivdy za všetky unesené deti, a jeho portréty visia v každej gileádskej učebni. Osudy všetkých troch hlavných postáv sa nakoniec pretnú dramatickým spôsobom, ktorý bude pre Gilead nakoniec osudný.

Hrozivá ľahkosť podľahnutia

Zaujímavé je, že kniha vyznieva dosť odlišne od Príbehu služobníčky. Kým v tom sa dej odvíjal pomalšie a zároveň bol temnejší a beznádejnejší, ale hlbší v pohľade na konanie človeka a na podstatu autoritárskeho režimu a straty slobody, tu je dej rýchlejší a napínavejší, ale zároveň som mala pocit, že to dôležité – ten temný podtón klérofašistickej totality a života v nej – je trochu odsunutý do úzadia.

Necítiť tu tak každodennú bezútešnosť, paralyzujúci strach a zvieravú hrôzu ako v Príbehu služobníčky, hoci aj tu sa dejú hrozné veci. Je to však dôležitá kniha, ktorá ukazuje tón a pokrivenú optiku totality ako takej, a tú hrozivú ľahkosť, s akou sa ľudia podrobia predpísanému mysleniu, alebo aspoň mlčaniu, pretože je to bezpečnejšie. Všetci, ktorí čítali Príbeh služobníčky, si ju určite vychutnajú.