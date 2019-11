Cynická obluda: Páčia sa vám moje vtipy, ale nie tie o cirkvi? Ďakujem za váš nepodstatný názor

Môžete sa zasmiať, ale aj nemusíte.

25. nov 2019 o 13:16 Jana Alexová

Nie so všetkými vtipmi, ktoré vytvorí, musí aj on súhlasiť. Niekedy jednoducho preváži vtipná pointa, vraví RADO ONDŘEJÍČEK, autor Cynickej obludy.

Na stránku Cynickej obludy sa niektorí chodia zabaviť, iní pobúriť, niektorí sa možno aj urazia. Terčom Onřejíčkových vtipov nie sú len politici, často aj cirkev. No všetko má spoločného menovateľa – ľudskú hlúposť.

Od 1. septembra 2019 sa vtipy Cynickej obludy po štvorročnej pauze opäť stali súčasťou denníka SME.

Rado Ondřejíček hovorí o tom, kde sú hranice jeho vtipov, prečo v cirkvi nachádza toľko inšpirácie na satiru, či je Zomri jeho konkurencia a za čo vďačí Andrejovi Dankovi.

Cynická obluda začala svoju mediálnu cestu v denníku SME, potom bola súčasťou obsahu Denníka N a teraz je opäť na SME. Ako sa pozeráte na cestu, ktorú prešla?

Z môjho pohľadu to ani nie je úplne cesta, lebo Cynická obluda stále vychádza na tej istej platforme ako na začiatku, ktorá je úplne mimo spomínaných médií, a to na blogu. Na začiatku som ani neveril, že by sa našla redakcia renomovaného média, ako je SME, ktorá by vtipy Cynickej obludy chcela dávať do novín.

To, že je niekto ochotný za môj obsah zaplatiť a že rádovo desaťtisíce ľudí sú ochotných si to každý deň pozrieť, pre mňa znamenalo, že sa z toho stalo moje zamestnanie.

Ale to, či to publikujem v SME alebo v Denníku N, pre mňa z hľadiska toho, ako vtip vymýšľam, nemá výrazný význam. Samozrejme, že v médiách majú moje vtipy väčšiu váhu, ľudia to berú vážnejšie. A aj pre mňa to je záväzok, že musím každý deň vymyslieť nové vtipy. Ale médiá samotné Cynickú obludu nijako nemenia.

Takže vás to živí?

Áno, ale je to kombinácia toho, že Cynická obluda vychádza v médiu, návštevnosti na webe a platenej aplikácie. Plus k tomu rátam aj napríklad diáre, knihy a podobne. Takže môžem povedať, že ma to živí.

Práve vám vyšla prvá výberovka vtipov Cynickej obludy za prvých sedem rokov pod názvom Cynická obluda: Čím horšie, tým lepšie.

Po troch rokoch, ako som začal s obludou, za mnou stále niekto chodil, že by chcel vydať výberovku Cynickej obludy. Ja som to dlho odmietal, lebo som bol presvedčený, že to nebude dobre vyzerať na papieri.

Aj keď niektoré vtipy vychádzali a dodnes vychádzajú v novinách, predsa som si myslel, že by to bola škoda papiera.

Čo vás presvedčilo?

Minulý rok vydali podobnú výberovku Zomri a zrazu som videl, že aj škaredé vtipy sa dajú dať na papier. Takže ma tento rok môj vydavateľ presvedčil, že za sedem rokov sa toho nazbieralo veľa a že výber môže byť kvalitný.

Pridal sa k tomu aj grafik František Hříbal, ktorý urobil parádny layout a obálku, a keď som to uvidel, uvedomil som si, že to fakt vyzerá dobre a reprezentatívne.

Určite k tomu prispela tvrdá väzba. Teraz viem, že si to môžem postaviť na poličku vedľa Shootyho a bude to dobre vyzerať. Aj keď Shooty je iný level, to treba povedať. Ale knižka vyzerá dobre.

Kto knihu zostavil?

Ja, bolo to strašne zdĺhavé. Vtipov totiž za tie roky vzniklo asi štyritisíc. Bolo útrpné si to celé prejsť a pozerať si svoju starú tvorbu. Musel som si vytlačiť shortlist, ktorý som mal dva mesiace rozhádzaný po byte, a z neho som vyberal.

Dlho som nevedel, či to mám zoradiť urobiť chronologicky alebo tematicky, alebo aj aj. Nakoniec som sa rozhodol na 10 kapitol podľa rôznych tém a do nich som postupne zatrieďoval obrázky.

Čo prevážilo, že ste sa rozhodli zatriediť to tematicky? Chronológia by možno viac ukázala, ako sa časom menila a vyvíjala politická situácia.

Aj v rámci tematických kapitol som vedel ukázať posun. Dá sa vidieť, kam sa za sedem rokov posunul Fico, ako sa posunul náš vzťah s cirkvou, s náckami, ako sa vyvíjala opozícia či šport.

V kapitolách je to totiž rozdelené podľa káuz alebo chronologicky. A ku každej som napísal aj komentár, ktorý je mojím zhrnutím, ako sa za sedem rokov zmenila konkrétna oblasť.

Ako sa zmenila politika?

Nerád by som zachádzal do vážnych politických analýz, lebo to nie je moja šálka kávy. Ani nechcem zľahčovať veci, ktoré nie sú hodné zľahčovania. Ak sa pozrieme na kauzy okolo Kočnera, s ktorým súvisí aj vražda Kuciaka, to sú veľmi vážne veci, vážnejšie, ako boli pred siedmimi rokmi.

No napríklad vtipy, ktoré som robil o Ficovi v roku 2013, a vtipy, ktoré o ňom vznikajú dnes, sú dosť výpovedné. Naozaj na nich veľmi dobre – a možno lepšie ako z bežných komentárov alebo štatistík – vidieť jeho posun.

Vidieť to práve na tom, čo bolo na Ficovi smiešne vtedy a čo je na ňom smiešne dnes. A to nie je len pri Ficovi, ale aj pri Dankovi, Kotlebovi, cirkvi. Vidieť výrazné posuny, ktoré si možno na dennej báze ani nevšimnete, ale s odstupom času áno.

Fico v roku 2013 je úplne iný ako Fico v roku 2019.

Aký je?