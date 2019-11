Rozhovor s Camillou Läckberg

V jej textoch nejde len o zločin.

Camilla Läckbergje jednou z najvýraznejších postáv severskej školy napätia, detektívok a trileru. V jej textoch však nejde len o zločin, ale aj o psychológiu, vzťahy a peniaze. A nie prvoplánovo, keďže Camilla je pôvodne ekonómka. Pohľad do temného života žiarivo šťastných boháčov ponúka jej najnovšia kniha, ktorá práve vyšla v slovenčine, Zlatá klietka.

Vaše napínavé príbehy sú trocha iné ako temná severská detektívna škola. Je v nich o štipku menej priamej brutality, zato podstatne viac psychológie a vzťahov. Je to preto, že ste ženská autorka?

Nepovedala by som, že všetko, čo napíšem, sa dá odvodiť len od toho, že som žena. Mám ten luxus a šťastie, že môžem písať o tých, ktorí ma zaujímajú a možno aj fascinujú. Pre mňa je dôležité, aby čitatelia mohli sledovať a spoznávať postavy a ich vývoj počas čítania mojich kníh. A, prirodzene, myslím si, že je veľmi zábavné písať o vzťahoch medzi ľuďmi.

Môžeme hovoriť o mužskom a ženskom detektívnom svete? Ste bližšie k Agathe Christie, napríklad, alebo k americkej drsnej škole?

V určitom zmysle áno. Som presvedčená, že ženské oko má iný cit pre detail, muži nemajú také pozorovacie zručnosti, nevidia to čo ženy. A to je výhoda pre ženské detektívky, ale aj pre ženské spisovateľky.

Ak to budem generalizovať, máme rozdielne skúsenosti, môj ženský pohľad na svet prirodzene ovplyvňuje aj to, ako píšem, a umožňuje mi písať tak, aby sa s tým mohli stotožniť moji čitatelia. A som veľkou obdivovateľkou Agathy Christie, bola to práve ona, ktorej knihy ma zasvätili do tajov detektívneho žánru a prekrásneho sveta detektívok.