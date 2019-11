Richard Stanke: Mal som rád chvíle, keď sme s Monikou len tak ticho sedeli

Mórová hovorí, že bola nenahraditeľná.

25. nov 2019 o 17:02 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Správa o smrti mladej talentovanej herečky Moniky Potokárovej hlboko zasiahla jej hereckého kolegu Richarda Stankeho.

„Naozaj ma to prekvapilo a hlboko zasiahlo, nečakal som to. Je mi to o to viac ľúto, lebo to bol veľmi dobrý človek,“ povedal v telefonickom rozhovore pre SME.

Bola veľmi autentická osoba

Herec, ktorý s ňou účinkoval napríklad v inscenácii Vojna a mier či Vedľajšie účinky, Ruské denníky alebo Rodáci, ťažko hľadal slová, no vyzdvihol, že to bola nesmierne talentovaná a inteligentná mladá žena.