Na konci studenej vojny.

26. nov 2019 o 11:11 Róbert Kotian

Na začiatku knihy Čajka (Ikar, 2019, pôvodný názov Kingfisher Secret, 2018) bolo stretnutie autora s českým podnikateľom, ktorý ho upozornil na viacero nezrovnalostí v oficiálnom životopise Ivany Trumpovej.

V tomto rozhovore sa neznámy autor (podľa textu na obálke knihy ide o novinára a bývalého spisovateľa) dozvedel, že na konci studenej vojny sa v spravodajskej komunite objavila legenda o spolupráci Ivany Trumpovej s ruskou KGB. Autor začal rešeršovať rôzne oficiálne zdroje, zistil pozoruhodné množstvo rozporov medzi jej oficiálnou biografiou a reálnymi faktami, dokonca navštívil aj pražský Inštitút pre štúdium totalitných režimov, kde objavil v jej spise oveľa menej informácií, ako by sa dalo čakať.

Spis o bývalej Ivane Zelníčkovej bol podozrivo tenký, akoby očistený od všetkého, čo by mohlo byť v jej neprospech. „Žena, s ktorou som v inštitúte hovoril, povedala, že vzhľadom na to, kým bola Ivana v tom čase, by sa malo vyskytnúť množstvo informácií,“ hovorí autor, uvádzaný na obálke knihy Kingfisher Secret ako Anonymous. Identitu neodhalil ani v našom rozhovore.

Archív ŠTB (zdroj: )

Boli tieto zistenia signálom, že nejde len o zaujímavý príbeh hodný špionážneho románu, ale že na spolupráci Ivany Trumpovej s ruskou tajnou službou môže byť zrnko pravdy?

Áno, prinajmenšom sa potvrdilo, že išlo o aktívnu legendu medzi ľuďmi v spravodajskej komunite. Nebola to nová historka.

Podľa vydavateľa ste sa rozhodli zostať v anonymite aj z bezpečnostných dôvodov - obávali ste sa konkrétnej reakcie literárne zobrazovaných ľudí alebo inštitúcií, alebo to bolo iba preventívne opatrenie?