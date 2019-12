Už vieme, ako bude vyzerať koniec sveta. Vybrali sme najlepšie filmy od roku 2010

Život nie je filmový konštrukt.

26. dec 2019 o 12:24 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Bolo to na prelome jari a leta, Quentin Tarantino napísal ľúbostný list Hollywoodu. Sám tak nazval svoj nový film Vtedy v Hollywoode.

Bývalý pracovník videopožičovne zvykne každý rok zostaviť rebríček najlepších filmov. Ten najnovší zatiaľ nezostavil, zatiaľ teda ponúkame ten náš.

Obsahuje výber najlepších filmov od roku 2010. Hádam sa Tarantino nenahnevá, že medzi nimi nie je žiadny, ktorý by nakrútil on. Hoci by mohol, a poľahky. Kandidátov však bolo priveľa.

Toto je desať z nich:

10. La La Land (2016)

réžia: Damien Chazelle

Na niekoľko sekúnd bol film La La Land víťazom Oscarov. Pri slávnostnej ceremónii sa na pódium dostala nesprávna obálka a Faye Dunaway a Warren Beatty prečítali zlé meno.

Vtedy v kategórii najlepší film nakoniec triumfovala dráma Moonlight, ale pokojne mohol aj tento muzikál.

Melodické pesničky, vkusná choreografia a nápadité šaty, melancholická atmosféra, skvelí herci a k tomu aj krehký príbeh o láske, ktorú môže ohroziť toľko vecí, to všetko má. A to nie je málo, pretože málokedy sa podarí nakrútiť muzikál tak, aby z toho nebol gýč.

Pri Emme Stonovej a Ryanovi Goslingovi vám tečú čisté a úprimné slzy.

9. Vyššia moc (2014)

réžia: Ruben Östlund

Keď mal švédsky film Vyššia moc svetovú premiéru, v katalógu bolo napísané: Týmto dielom chcel režsér Ruben Östlund znížiť turistiku v Alpách, zvýšiť mieru svetovej rozvodovosti, nakrútiť najúžasnejšiu lavínovú scénu v dejinách a dostať sa do Cannes.