Obrázková nostalgia

Chceli by ste sa vrátiť v čase?

27. nov 2019 o 11:11 Martin Kasarda

Chceli by ste sa vrátiť v čase? To boli časy, keď v Tatrách boli ešte lesy a Trnavou či Bratislavou neprúdili desaťtisíce áut, ale ľudia chodili pešo či jazdili v legendárnych autobusoch Škoda Karosa ŠM11 či dokonca RTO 706 (to je ten oblý autobus na obálke Retro Trnavy).

Popravde, asi nie, asi by ste nechceli stáť v radoch na chlieb, počúvať socialistické heslá na prvomájových sprievodoch a počas povinných pracovných sobôt budovať socialistickú vlasť. Ale zaspomínať si na časy, aké to bolo toť nedávno, môžete hneď trikrát.

(zdroj: Archív SME)

Minulosť, ktorú si ešte pamätáme

Pohľadnicové prechádzky po socialistickej Trnave, Bratislave či Vysokých Tatrách spájajú v sebe nostalgické obrázky, ale aj budovateľskú vizuálnu estetiku. Všetky tri knihy mapujú obdobie rokov 1948 až 1989, keď pohľadnice slúžili ako dnešné pozdravy cez sociálne siete.