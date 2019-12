Aj Slováci už majú svoju vianočnú romantickú komédiu. Do kín ide Šťastný nový rok

Hrajú Pauhofová, Vášáryová aj Bartoška.

4. dec 2019 o 14:09 TASR, Jana Alexová

Štvorica hrdiniek novej romantickej komédie Šťastný nový rok bude v kinách od 5. decembra.(Zdroj: Be Well Media)

BRATISLAVA. Keď vlani televízia Markíza nasadila seriál Milenky, označovala ho za odvážny seriálový počin, ktorý má osloviť špecifického diváka.

Seriál sa neprepadol, ale ani nevystrelil prudko hore, i keď jeho štart bol nadpriemerný - prvú epizódu sledovalo bezmála pol milióna divákov.

Osudy štvorice kamarátok-tridsiatničiek v podaní Táne Pauhofovej, Antónie Liškovej, Gabriely Marcinkovej a Zuzany Norisovej zaujali najmä mladšie ženské publikum.

Televízia Markíza po dvoch sériach ďalšie pokračovanie Mileniek neplánovala. Režisér Jakub Kroner a producentka Adriana Kronerová sa však rozhodli potenciál Mileniek využiť a nakrútiť vianočný film.

Tak vznikol film Šťastný nový rok s novými ženami a novými príbehmi, ale tými istými herečkami. Do slovenských kín prichádza 5. decembra.

V kine si máte oddýchnuť

Film Šťastný nový rok má byť romantickou komédiou plnou lásky, priateľstva a tiež komických či romantických situácií, vravia tvorcovia.

Diváci si majú v kine oddýchnuť a zabaviť sa.

„Tento žáner má svoje presné pravidlá už od tridsiatych rokov, keď vznikol a prežíval obrovský boom nielen v Amerike. Výsledkom by mala byť radosť a dobrý pocit," hovorí Adriana Kronerová, ktorá k filmu napísala scenár.

Podľa režiséra Jakuba Kronera stojí romantická komédia aj na dobrých kostýmoch, hudbe a lokáciach.

Režisér Jakub Kroner zasadil príbeh filmu, ktorý sa začína pár dní pred Vianocami a končí sa na Nový rok, do romantického prostredia zasnežených Vysokých Tatier.

Pre Koleníka je to prvý film

Prvá klapka filmu padla v decembri minulého roka. , filmári potrebovali nakrútiť scény na vianočných trhoch.

Popri Pauhofovej, Norisovej, Marcinkovej a Liškovej sa vo filme objavia aj Emília Vašáryová a Jiří Bartoška, ale tiež Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Marek Majeský, Jakub Prachař a Petr Vaněk.

Šťastný nový rok Slovensko, 2019, 92 minút.

Réžia: Jakub Kroner Scenár: Adriana Kronerová Kamera: Mário Ondriš Hudba: Marián Čekovský

Jakub Kroner Adriana Kronerová Mário Ondriš Marián Čekovský Hrajú: Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, Gabriela Marcinková, Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Anna Kadeřávková, Karolína Tkáčová, Nina Petrikovičová, Jiří Bartoška, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Jakub Prachař, Marek Majeský, Petr Vaněk.

Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, Gabriela Marcinková, Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Anna Kadeřávková, Karolína Tkáčová, Nina Petrikovičová, Jiří Bartoška, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Jakub Prachař, Marek Majeský, Petr Vaněk. Slovenská premiéra: 5. decembra 2019

Ako špeciálni hereckí hostia sa predstavia držiteľka titulu najlepšej európskej herečky Alexandra Borbély a maďarský herec Ervín Nagy.

Pre Koleníka je rola v snímke Šťastný nový rok dokonca filmovým debutom. Nakrúcanie ho bavilo, spomína si najmä, ako vznikala scéna, v ktorej hrá na gitare.

„Keď sme išli v zubačke na Hrebienok, bola hmla a počasie nebolo prívetivé. Vravel som si, že pre túto scénu je nutné vidieť hory a zasnežené končiare.

Vyšli sme von, zabrnkal som na gitare, obloha sa roztvorila a zrazu sa všetci turisti, ktorí boli okolo, zhŕkli k nám a výsledkom bol nadštandardný komparz vo veľmi príjemnej atmosfére,” hovorí Koleník.

Najväčšie maniere mal medveď

Najnáročnejším hercom sa napokon stal filmový medveď Hugo, ktorý nikdy v živote nevidel sneh.

„Potrebovali sme pekné počasie bez sneženia, zrovna v ten deň však silno snežilo a bola hmla. Mali sme asi pol hodinu v relatívne dobrom počasí na celú scénu s medveďom.

Povedali nám, že buď sa mu sneh bude páčiť a už ho nedostaneme preč, alebo naopak, sa mu to nebude páčiť a budeme mať iba jeden pokus. Našťastie sa mu to páčilo," opisuje režisér.

Problém prišiel, keď chceli, aby sa Hugo postavil na zadné nohy. Nešlo to. Medveď bol na to totiž príliš tučný. Aby dokázal stáť, musel by sa labami zaprieť o strom.

"Celkovo bolo okolo neho toľko obmedzení a požiadaviek, že vo filme s toľkými hereckými hviezdami by ma nikdy nenapadlo, že jediný, kto bude mať nejaké herecké maniere bude práve medveď,“ smeje sa režisér.