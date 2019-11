Netflix v decembri: Jude Law sa ako pápež vyzliekol do plaviek, Anthony Hopkins nemusí

V programe je aj seriál Zaklínač.

28. nov 2019 o 17:33 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Minulý rok turisti vo Vatikáne neverili vlastným očiam. Ulice zaplavili kardináli v typických čiernych reverendách lemovaných jasno červenými gombíkmi a červenou šerpou okolo pása. Bola to nevídaná vec, kardinál sa bežne nepromenáduje po okolí.

Veľa ľudí hneď bralo do rúk fotoaparáty, veď kto sa môže pochváliť fotkou s kardinálom v rodinnom albume? A koľko z nich sa môže pýšiť tým, že im na ulici dá požehnanie sám poradca pápeža?

Sklamanie muselo byť veľké, keď turisti zistili, že ide len o filmových komparzistov. Netflix tam nakrúcal film The Two Popes o vzťahu pápeža Benedicta XVI. s kardinálom Bergogliom. Hlavných úloh sa chopili britskí herci Anthony Hopkins a Jonathan Pryce.

Príbeh odkrýva boj medzi tradíciou a pokrokom, vinou a odpustením, pretože títo dvaja veľmi odlišní muži konfrontujú svoju minulosť s cieľom nájsť spoločnú reč a upevniť budúcnosť pre milióny veriacich po celom svete.

Film na motívy skutočných udalostí napísal scenárista Anthony McCarten, ktorý už vo svojich predchádzajúcich snímkach Teória všetkého (2014) a Najtmavjšia hodina (2017) dokázal, že drámy posadené na reálnom základe sú jeho parketou.

A kým Jude Law sa vo svojom seriáli o pápežovi vyzliekal do plaviek, Anthony Hopkins a Jonathan Pryce to majú zvládnuť bez toho. Zaujmú svojím herectvom a charizmou.

"Pre mňa to bola veľmi jednoduchá rola. Mal som zahrať starého muža, ktorým sám som," hovoril Hopkins v rozhovore pre Deadline.

Zahraniční recenzenti, ktorí už film videli, o ňom píšu ako o dramatickom a vizuálnom sviatku, odporúčajú ho zaradiť na zoznam filmov s názvom "povinnosť vidieť". V programe Netflixu pribudne 20. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/bOJbHP1TtsU

Štyri dni pred Vianocami doplní doplní programovú ponuku Netflixu aj očakávaný decembrový hit - prvá séria fantasy seriálu Zaklínač (The Witcher),

Pozrite si aj kompletnú ponuku noviniek v decembri:

1. decembra

Dead Kids (film)

Tínedžeri to majú počas dospievania ťažké, obzvlášť tí, čo ešte neprišli na to, ako sa vyhnúť trápnostiam pred inými ľuďmi. Jeden taký sa dostane do nesprávnej partie, ktorá má v pláne uniesť arogantného a bohatého spolužiaka. Celá akcia však dopadne horšie, ako predpokladali.

Film režíroval oceňovaný režisér Mikhail Red, známy vďaka filmom Birdshot a Eerie. Oba z nich si tiež môžete pozrieť na Netflixe.

3. decembra

Tiffany Haddish: Black Mitzvah (stand-up)

Americká komička Tiffany Haddish prichádza so stand-upom, v ktorom sa vracia k svojim židovským koreňom a pozýva na zábavnú jazdu svojím životom.

Odvážne a bezbreho premýšľa o sláve, prijíma jej dedičstvo a spomína na cenné lekcie, ktoré sa naučila pri sebavýchove.

5. decembra

V-Wars (seriál)

Doktor Luther Swann vstupuje do sveta nevýslovnej hrôzy, keď záhadná choroba premieňa jeho najlepšieho priateľa Michaela Fayna na vražedného dravca, ktorý sa živí inými ľuďmi.