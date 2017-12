Najlepší týždenný program v rádiu je The Selector

21. máj 2005 o 9:43 SITA

BRATISLAVA 21. mája (SITA) - Rozhlasový týždenný program The Selector, ktorý vysiela aj tretí okruh verejnoprávneho Slovenského rozhlasu - Rádio_FM, získal hlavný cenu na 23. ročníku Sony Academy Awards za najlepší týždenný program v rádiu. Porotcovia ho ocenili spomedzi piatich nominovaných ako unikátny projekt predstavujúci široký záber nových britských interpretov v rôznych hudobných žánroch, informoval agentúru SITA šéfredaktor Rádia_FM Marcel Forgáč.

The Selector pre British Council produkuje od roku 2001 spoločnosť Somethin' Else a v éteri má potenciál osloviť až 260 miliónov ľudí v 19 krajinách na celom svete. Štyri roky po vzniku projektu si nové hudobné trendy z Veľkej Británie môžu v dvojhodinovom programe vypočuť aj poslucháči Rádia_FM v piatok v dvojhodinovom programe od 20:00. Moderuje ho Daniel Baláž. Podľa šéfredaktora Forgáča, program prezentujúci nové trendy z ostrovov sedí do formátu rádia, ktoré nehrá iba overené hity a nebojí sa zaradiť aj menej známych interpretov. "The Selector, to je degustácia všetkého nového a dobrého, čo sa vyprodukuje vo Veľkej Británii. Veľká časť z ponúknutej produkcie naznačuje, kam sa budú uberať trendy v pope, gitarovej muzike, hip-hope a tanečnej hudbe," pripomína Forgáč.