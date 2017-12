Aké možnosti ponúka porážka, pýta sa Donna Uchizono

BRATISLAVA 21. mája (SITA) - Tanečné predstavenie celosvetovo uznávanej americkej choreografky Donny Uchizono s názvom Motýle z mojej ruky si môžu utorok o 20:00 vychutnať návštevníci bratislavského Divadla ...

21. máj 2005 o 10:27 SITA

BRATISLAVA 21. mája (SITA) - Tanečné predstavenie celosvetovo uznávanej americkej choreografky Donny Uchizono s názvom Motýle z mojej ruky si môžu utorok o 20:00 vychutnať návštevníci bratislavského Divadla Aréna. Štvorčlenná tanečná skupina Donna Uchizono Company ho uvedie na festivale Bratislava v pohybe. Donna Uchizono svoju tvorbu ponúka milovníkom tanca už 20 rokov. Skupinu, ktorá vystúpi na Slovensku, založila v roku 1990 v New Yorku. Odvtedy súbor so svojimi predstaveniami precestoval USA, Európu i Južnú Ameriku. Uchizono, ktorá pôsobí ako umelecká riaditeľka a choreografka skupiny, získala za predstavenie Low v roku 2002 v New Yorku cenu za tanec a súčasné umenie BESSIE. Je známa tým, že už v počiatku kreatívneho procesu na novom diele úzko spolupracuje s výtvarníkmi, divadelnými umelcami a hudobníkmi, ktorí ešte viac umocňujú silný dojem z predstavenia.

Dielo Motýle z mojej ruky začínajú obrazom tanečnice, ktorá je zavesená vo vzduchu na látke pripevnenej k stropu. Pomaly strihá látku a divák vidí odpor, kapituláciu a následne pád. Práve to sú témy, ktorými sa predstavenie zaoberá. Kladie tiež provokatívne otázky o tom, aké možnosti ponúka porážka a zraniteľnosť a akú moc možno získať uvoľnením.