Lucia Patierová Čarná: Hladko obratko

Je to písanie určené hlavne pre ženy.

1. dec 2019 o 18:18 Martin Kasarda

Čo by ste robili, keby ste mali chvíľu času len pre seba? Úprimne a naozaj? Čítali by ste si? Nie? Tak robíte chybu, lebo čítanie je veľmi príjemné, najmä ak niekto uvažuje za vás a vy prichádzate na to, že svet je vlastne pekné miesto. Len to nevidíte.

Nebývam osobný, ale tentoraz mi to nedá. Knihu Lucie Patierovej ČarnejHladko

obratko (Ikar, 2019),som priniesol domov priamo od autorky. Ale Lucia ju nevenovala mne, ale mojej manželke. Lebo je to písanie určené hlavne pre ženy. Lebo len žena vie pochopiť ženu. A muž je prirodzene asi nechápajúci slon v porceláne.