Slovenská dramaturgička o seriáloch: Našou devízou je to, že nie sme Američania

Svetový trh sa otvára na východ.

9. dec 2019 o 11:15 Eva Andrejčáková

Pozrieť si dnes skvelý televízny seriál nie je problém, stačí si zapnúť HBO alebo sa napojiť na Netflix či Amazon.

Dramaturgičku a scenáristku ZUZU FERENCZOVÚ nedávno vybrali na medzinárodný workshop Midpoint TV Launch, kde sa príbehy tohto žánru rodia v podobe špičkových scenárov.

Seriály sú mýtickými posolstvami, ktoré nás učia, ako vnímať svet okolo seba. A my máme na to, aby sme ich napísali, hovorí po tvrdom tréningu.

Podobnú skúsenosť slovenským tvorcom vrelo odporúča.

V minulosti ste pracovali v tímoch divácky úspešných slovenských seriálov. Aká je podľa vás kvalita súčasnej slovenskej televíznej tvorby?

Keď porovnáme naše televízie, ktoré sa venujú domácej seriálovej tvorbe, teda Joj, Markízu a RTVS, najprogresívnejšie z nich vychádza tá prvá. Markíza sa sústreďuje na adaptovanie už overených kúpených formátov a RTVS od Tajných životov zatiaľ nepriniesla podobnú, silne rezonujúcu spoločenskú tému.

Jojka sa s najväčšou odvahou púšťa do projektov, ktoré menia tvar nášho televízneho trhu. Aj táto televízia, samozrejme, vyrába seriály pre čo najširšie publikum, ale súčasne má roky odvahu oslovovať aj menšie cieľové skupiny a experimentovať.

Píšu pre ňu výborní autori. Verím, že pre scénaristov seriálov, ako sú 1890, Ministri, Za sklom alebo pripravovaní Slovania, sú tieto projekty prudko srdcovou záležitosťou a nepísali ich len preto, aby mali nejakú prácu.

A keď to porovnáte s blízkym zahraničím?

Vývoj nášho televízneho trhu je asi v normále. Bolo by však krásne, keby líderstvo v seriálovej tvorbe mala práve verejnoprávna televízia a mnohí dobrí autori by dostali možnosť písať závažné príbehy, ktoré hovoria o zásadných spoločenských a politických témach, našich národných traumách a rôznych tabu. Je to dôležité.

Súvisiaci článok Je tvrdá ako staré topánky. Britská kráľovná čaká v seriáli na Dianin príchod na scénu Čítajte

Prečo sa to má diať práve cestou televíznych seriálov?

Televízor ako objekt je dnes akýmsi ohniskom, okolo ktorého sa večer stretávajú rodiny, a príbehy televíznych seriálov môžu fungovať ako mýtické posolstvá, ktoré nás učia, ako vnímať svet okolo seba.

Takýchto seriálov o našom svete, písaných našimi scenáristami, je stále málo. A musíme si ich napísať my sami, naše kľúčové príbehy nemôžu písať v Hollywoode.

Zúčastnili ste sa na medzinárodnom kreatívnom programe. Ako na vás zapôsobil?

Vrelo ho odporúčam, je nielenže bravúrne organizovaný, ale skutočne napĺňa to, čo proklamuje – prinesie vaše námety na reálny medzinárodný televízny trh.

Na čom je založený?

Autori počas deviatich mesiacov absolvujú tri intenzívne týždňové workshopy a množstvo skype hovorov a e-mailových výmien, kde pod vedením fantastických lektorov pracuje na svojom námete.

Cieľom je vypracovať námet do podoby, ktorá spĺňa všetky formálne aj obsahové kritériá, aby bol na konci posledného workshopu prezentovaný medzi nákupcami, producentmi, agentmi a inými dôležitými ľuďmi z medzinárodnej televíznej branže.

Čo ste tam robili?