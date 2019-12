Karol Rosmány vytvoril logo VPN

Stále bude najdôležitejšia hlava.

2. dec 2019 o 12:12 Martin Kasarda

Vymyslel logo Verejnosti proti násiliu. Hravé, optimistické, plné radosti. A okrem toho vtisol svojou tvorbou grafického dizajnéra podobu stovkám kníh či plagátov a vytvoril identitu, logo a podobu mnohým spoločnostiam a firmám. Karol Rosmány.

Ste autorom pre mnohých veľmi pozitívne ladeného, emotívneho loga Verejnosti proti násiliu a tiež srdiečka Študentského hnutia. V čom bol výnimočný zrod práve slávneho „véčka“ s veselým, optimistickým fontom?

Je to už klišé hovoriť o hektickom období, no zistenie, že ten „pohyb“ potrebuje a nemá symbol, vyvolal vo mne vtedy takmer až zimomriavky, súril, hnal ma kresliť, pamätám sa na ten intenzívny tlak.

Bol oproti iným, dovtedy aj potom – zadaniam, objednávkam omnoho silnejší, spôsoboval krásnu nervozitu aj odhodlanie, rozhodnutie aj pocit vyriešenia všetkých minulých disproporcií. Logo Študentského hnutia som už robil v trošku pokojnejšej atmosfére, keď VPN už sídlila v Mozartovom dome, oslovil ma výbor sídliaci oproti vo VŠMU.

Ako dnes vnímate celé hnutie VPN? Neboli sme tak náhodou krásne naivní? Ja som bol v tom čase šéfom štrajkového výboru vysokoškolákov v Nitre.

Rozhodne boli! Ale to je tá krása tých dní, naivita s ochotou, očakávaním konca svinstva.

Ale predsa len, ako sa spätne pozeráte na tie novembrové dni?

Nádheru tých dní prajem každému... Neopísateľné prekročenie „železnej opony“ obrovským množstvom ľudí – akcia Vitaj Európa – a následne nastálo voľné prekračovanie (jedno leto som išiel na Lipno v Česku diaľnicou cez Rakúsko!).

Pre mňa možnosť slobodne sa pohybovať po svete je nad všetky negatíva... a ono ich dnešní nespokojenci navymýšľajú plno. S veľkým potešením sledujem tisíce mladých, ktorí idú von a majú úspechy. Samozrejme, existujú zápecníci a ctitelia „svojstojnosti“, čo zo strachu pred nepoznaným sedia doma a bohujú a štvú a vymýšľajú... a predovšetkým závidia.

Čo hovoríte na Slovensko tridsať rokov po tom, ako sme chceli byť proti násiliu?

Vieme bravúrne zakrútiť krkom schopným a správnym (ale čo to znamená „správny“?), ktorých je tak málo. Keď som bol chalan, hovorili sme si, že starí komouši skoro vykapú a potom bude raj... hov.., „vstanou noví bojovníci“! Pred pár dňami vstal aj jeden zombie z T. T. a určite bude mať nasledovníkov – tragédia nepoučiteľnosti ľudí.

A keby ste sa na to pozreli očami pozitív, ktoré sme dosiahli?

Tie pozitíva sú všade okolo nás, a to nehovorím o členstve v EÚ a NATO – spomínam na to nadšenie, keď sa tie prijatia diali – a dnes plno ľudí frfle a ľúto im je za ruskou náručou. A nehovorím ani o plných obchodoch, kdeže sú časy, keď v mäsiarstve visel jeden špekáčik a sviečková bola pod pultom pre papalášov; kúpiť môžem, no nemusím, lebo zajtra nebude „nemáme“, ale bude...

Hovorím najmä o pocite osobnej slobody, o slobodnom myslení a žití, o pocite, ktorý si ako človek, ktorý prežil väčšinu života v diktatúre proletariátu, neustále naliehavo uvedomuje. Okrem toho som už vo veku, keď „môžem všetko a nemusím nič“.

Ako sa rodí logo? Čo by malo mať, aby chytilo „spotrebiteľa“, povedané súčasným jazykom všadeprítomného marketingu?

Áno – marketing – on robí z „diela“ tovar. Takmer vždy hľadám cestu, ako urobiť kreáciu, čo by vyhovela aj ako obchodný artikel. Čo by chytilo spotrebiteľa? Podľa toho z akej vrstvy. Napríklad tá šialenosť, ktorú mal ako logo kampane na bilbordoch kandidát na prezidenta Šefčovič, toho je v súčasnosti množstvo. Je to všadeprítomný ústup primitivizmu, niečo ako že design sa píše dizajn.

Ako by ste hodnotili dnešnú politickú logotypovú slovenskú scénu? Odosobnime sa od postavičiek, skúsme sa na to pozrieť očami designu.

V súvislosti s predchádzajúcou otázkou – občas sa objaví niečo výborné, čo sa vymklo z klieští šéfovských názorov či príkazov. Možno výnimočne dostal profesionál voľnú ruku od šéfa – detto profíka, a to potom môže vzniknúť ozaj „vec“, sám som to zopár ráz zažil. V mnohých prípadoch však ľudia oslovia autora, aby im niečo urobil pre firmu, ale nútia ho urobiť to na svoj obraz, prečo potom platia inému?

A keby ste mali nájsť čosi, čo už vzniklo, ale ľutujete, že ste to nevymysleli vy? Teda čo sa vám páči, čo by ste povedali, že meisterstuck?

Áno, je zopár takých „stuckov“, spomeniem napríklac logo siete Martinus, zo starších BHS...

Ako vnímate dnešnú vizuálnu kultúru? Nie sme presýtení, a teda aj otupení?

Áno, myslím, že účinkovaním všadeprítomného marketingu možno nie takí presýtení, ale otupení určite. Azda najhoršie je, že toto nanúti ľuďom názor, poznanie, že ten či onen kultúrny nezmysel, gýč je to pravé orechové a mení tým vkus a cit ľudí na svoj obraz, tak človek potom nerozozná vkusné-nevkusné, či už je to vec, alebo správanie.

Vy sám ste autorom stoviek, tisícok knižných obalov, plagátov, log. Máte za sebou vyše päť desaťročí práce vo vizuálnej kultúre. Boli ste ako výtvarný umelec o čosi slobodnejší aj za totality? Predsa len logotyp, font, grafické prvky sú vizuálne a interpretovať sa dajú všelijako, nie?

Z jednej strany áno, slobodné povolanie umožňovalo o čosi voľnejšie myslenie (môj zážitok: pri kontrole za volantom „príslušník“ nevedel pochopiť, že nemám v občianskom preukaze zamestnávateľa – „a to naozaj pracujete iba pre seba?“ pýtal sa ma dva-trikrát), na druhej strane to boli rôzne nezmyselné obmedzenia (súdružka na magistráte, ktorá musela skontrolovať a schváliť plagát, aby nebol škodlivý strane a vláde) a aj povestná samoregulácia.

Na druhej strane tvorca vizuálnej kultúry je tak trochu v úzadí, malými písmenami kdesi v tiráži knihy. Na plagáte do divadla väčšinou ani nie je. Pritom grafický dizajnér priam tvorí dobu a jej estetiku, nie?

Áno, kvalita doby je veľmi spriahnutá s prejavom dizajnéra. Je potom na dobe, či využije, alebo zneužije tieto prejavy. Napríklad rozdiel medzi červeno-bielymi transparentmi, plagátmi – prejavmi sovietskej propagandy a tak isto červeno-bielou Solidaritou, to je myslím príklad zneužitia alebo využitia pre kvalitu doby.

Začínali ste v časoch, keď počítače existovali najmä ako sci-fi, začiatkom deväťdesiatych rokov ste prešli na počítačovú tvorbu. Aj tak však zostávajú najdôležitejšie oči. Alebo čo je to najdôležitejšie pre grafika?

Počítač enormne zrýchlil proces tvorby – je to dobre či zle? – vo chvíľke plno ďalších variantov... Nech však príde aj v budúcnosti čokoľvek, stále bude najdôležitejšia hlava a schopnosť položiť myšlienku na papier – monitor – alebo iné médium.

Profil

Karol Rosmány (zdroj: Foto - Archív SCD)

Karol Rosmány (1937) študoval na Fakulte architektúry SVŠT, niekoľko rokov pracoval v Štátnom projektovom ústave, popritom sa začal venovať grafickému a knižnému dizajnu. V čase normalizácie však ako architekt nemohol pracovať v slobodnom povolaní a tak sa naplno vrhol na knihy, učebnice, katalógy, plagáty a do veľkej miery určoval podobu knižného trhu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.

V novembri roku 1989 vytvoril logo Verejnosti proti násiliu a Študentského hnutia. Po roku 1990 rozvíjal vlastné dizajnérske štúdio spolu so synmi Karolom a Michalom a viedol Ateliér grafického dizajnu na Ústave designu Fakulty architektúry STU.