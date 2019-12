Kameraman Richard Krivda: Dvakrát v živote sa mi stalo, že som sa za kamerou rozplakal

Mečiar ho vyhodil z televízie.

2. dec 2019 o 15:55 Monika Moravčíková

Aký morálny príklad zanechajú generáciám po nás dnešní politici, zamýšľa sa kameraman RICHARD KRIVDA. Aj on mal v minulosti problémy s režimom, no hovorí, že zlu sa netreba báť vzoprieť. Minulý týždeň mu odovzdali cenu Kamera za celoživotné dielo.

V rozhovore pre SME hovorí aj o tom, ako mu Pavol Rusko znemožnil študovať a čo by robil namiesto nakrúcania filmov a dokumentov, ak by sa nezľakol, že kvôli tomu zostane navždy impotentom.

Je o vás známe, že nemáte rád potláčanie ľudských práv. Viete sa ozvať, keď vidíte bezprávie?

Nakrútil som veľa dokumentov o ľuďoch, ktorým ublížila fašistická či komunistická arogantná moc. Je ťažké počúvať, ako im zničili život. A pozrite sa, v akom štáte žijeme dnes.

Ešte ďalšie generácie po nás budú mať možnosť nakrúcať filmy o tom, ako arogantná vláda dokáže ubližovať jednotlivcom, dokonca aj zabíjať.

A kde sme urobili chybu? Prečo sme sa nepoučili?

Mal som možnosť robiť tri filmy s prezidentom Havlom. On mal známu vetu: Treba sa zaujímať o veci verejné. Mať prehľad o tom, čo sa deje. Pretože proti zlu sa treba postaviť vždy. Ak Slovensko zaspalo za dvanásť rokov vlády Roberta Fica, toto je výsledok.

Amorálne bahno, čo zaplavilo Slovensko, sa už ťažko počúva. Politici bez sebareflexie idú za mocou, teraz najnovšie aj za tým, aby ich nepotrestali za všetko, čo spáchali.

Vy ste sa vždy vzopreli zlu?

Vždy som sa o to snažil. Pre to ma chceli dvakrát vyhodiť z televízie, až sa to podarilo na tretíkrát Vladimírovi Mečiarovi, keď sme natočili film Viděno na vlastní oči o zbabranom únose prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. 48 hodín po premiére ma vyhodili z televízie.

Neľutovali ste to?

Nie, pretože vždy, keď sa človek postaví proti zlu, musí rátať s tým, že za to bude musieť niečím zaplatiť.