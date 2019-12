Kto sa hral na Boha, vždy dopadol zle, odkazuje v traileri k najnovšej bondovke Daniel Craig

Agentom 007 bude naposledy.

5. dec 2019 o 13:48 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Rúti sa šialenou rýchlosťou vo svojom ikonickom Aston Martin DB5, nemôžu ho spomaliť ani úzke kľukaté uličky talianskej Matery. Prenasledujú ho a šanca na únik sa znižuje každou sekundou.

"Prečo by som ťa chcela zradiť?", pýta sa vystrašene žena na sedadle vedľa neho. Nie je to nik iný, ako jeho láska Madeleine Swann.

"Všetci máme svoje tajomstvá. K tým tvojim sme sa ešte nedostali," odpovedá jej cez zuby s nahnevaným výrazom James Bond.

Tvorcovia zverejnili prvý oficiálny trailer k novej bondovke s názvom No time to die, ktorá sa do kín dostane v apríli budúci rok.