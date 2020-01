Ešte včera boli deťmi, dnes potrebujú kariérnu pauzu. Kto sú nové herecké talenty?

K talentu treba aj emocionálne dozrieť.

1. jan 2020 o 13:15 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Pred pár rokmi to ešte boli deti, dnes patria medzi hercov, pri ktorých blednú aj ich starší a skúsenejší kolegovia.

Vybrali sme najväčšie talenty, ktoré sa za desať rokov opracovali ako vzácny krištáľ a zaradili sa medzi najväčšie talenty na filmovej scéne.

Niektoré ju ovládli tak veľmi, že ju už, paradoxne, museli opustiť.

1. Saoirse Ronan (25)

Keď mal v Prahe premiéru film Grand Hotel Budapešť, herečka Saoirse Ronan pricestovala vlakom.

Deň predtým bola v Berlíne. A kým jej kolegovia spokojne prespali prechod hraníc, ona si všimla zmenu. Postrehla, že prišla do krajiny, kde sú ešte stopy po pustošivom komunizme.

Prenikavá vnímavosť je jedným z dôvodov, prečo je Saoirse Ronan takým mimoriadnym talentom na scéne. Prejavilo sa to, ešte keď bola maličká.

Mala len trinásť rokov, keď ju nominovali na Oscara za vojnovú drámu Pokánie. To bolo v roku 2008. Potom prešlo osem rokov bez nominácie a mohlo sa zdať, že jej kariéra sa spomalila.

Ale dievča, ktoré sa narodilo v New Yorku a ešte v detstve odišlo bývať do Írska, krajiny svojich koreňov, len dozrelo. Saoirse Ronan najprv zažiarila v adaptácii románu Colma Toíbína Brooklyn, kde hrala prisťahovalkyňu, ktorá po príchode do New Yorku, vykorenená z domova, pomaličky dozrieva.

A potom sa vrátila akoby o niekoľko rokov späť, a absolútnym pochopením si zahrala školáčku v citovom zmätku vo filme Lady Bird. Za obe roly bola opäť nominovaná na Oscara.

Je evidentné, že keď bude staršia, bude ešte lepšia. Takže čoskoro ho určite dostane.

2. Emma Watson (29)

Dostala sa do rebríčka najlepšie platených herečiek, do rebríčka najsexi herečiek a tiež do rebríčka najpopulárnejších filmových hviezd.

Ale to ešte nie je komplexný obraz herečky Emmy Watson. Svetové médiá jej fotografiu požívajú ako ilustračný obrázok, keď píšu o vysokej inteligencii.

Keby sme vyberali najlepšie súčasné herečky, asi by sme ju na tomto mieste nespomínali. Po úlohe Hermiony z Harryho Pottera nedostala veľa príležitostí, aby prejavila svoj talent.

Zato na veľkých politických fórach hovorí hlasom modernej generácie a hovorí veľmi múdro. Je angažovaná a veľmi jej záleží na rodovej rovnosti.

„Čím viac som o feminizme hovorila, tým viac som si uvedomila, že boj za práva žien sa stotožňuje s nenávisťou voči mužom,“ hovorila na konferencii OSN ešte v roku 2014, keď mala dvadsaťštyri rokov.

„Ujasnime si to preto: definíciou feminizmu je viera, že muži a ženy by mali mať rovnaké práva a príležitosti.“

Čoskoro jej ponúkli rolu Popolušky. Odmietla. Radšej prijala úlohu vo filme Kráska a zviera, pretože sa jej zdalo, že Bella je emancipovaná viac.

3. Timothée Chalamet (24)

Na filmovej scéne je nový glamour pár. Tvorí ho Timothée Chalamet a Lily Rose Depp, dcéra Johnnyho Deppa a Vanessy Paradisovej.

Obaja sú mladí a krásni, ale Timothée je herecky oveľa ďalej. Teda aspoň zatiaľ.

Vlani sa postaral o jednu z udalostí sezóny. Hral v romanci Daj mi svoje meno. Úloha to bola ťažká, už len preto, že pred kamerou sa musel presvedčivo rozplakať aj masturbovať s broskyňou.

Ale za tým všetkým bola najmä intenzívna práca s emóciami. Citlivosť, citová múdrosť aj empatia boli nevyhnutné, aby Timothée Chalamet zvládol zahrať, ako mladý chlapec prežíva svoju prvú lásku. K dospelému mužovi.

Bol za to nominovaný na Oscara.

Ešte stále má výzor na to, aby hral chlapčenské úlohy a jednu z nich dostal vo filme Lady Bird, kde hrá nespoľahlivého frajera Saoirse Ronan.

Vzápätí prišla dráma Beautiful boy, náročný príbeh otca, ktorý si nevie pomôcť s drogovou závislosťou svojho syna. Tam Timothée Chalamet dokázal, že oveľa starší a skúsenejší herci, ako v tomto prípade Steven Carell, už musia počítať s tým, že ich na plátne nemilosrdne svojím talentom zatieni.

4. Ansel Elgort (25)

Toto je budúci Tony z West Side Story. A Tony, to je najslávnejšia filmová variácia Shakespearovho Romea.

Niekoľko rokov bude Ansel Elgort, americký herec s nórskymi koreňmi, romantickým hrdinom a producenti budú počítať s tým, že na jeho filmy sa budú chodiť pozerať húfy dospievajúcich dievčat.

Tak sa jeho kariéra aj začala. Romantickým hitom Na vine sú hviezdy.

Výrazný krok vyššie bol akčný hudobný film Baby Driver. Ansel Elgort v ňom hrá šoféra pri lúpežiach. Jeho šéfom je Kevin Spacey, ešte si s ním stihol zahrať, kým sa naňho nezosypalo množstvo obvinení zo sexuálneho zneužívania a obťažovania.

Elgort mal teda šťastie, že sa učil vedľa tých najlepších. Aj keď šancu dosiahnuť Spaceyho hereckú úroveň majú skôr ako on jeho herecké kolegyne, ktoré v tomto zozname spomíname.

5. Jennifer Lawrence (29)

Meno americkej herečky Jennifer Lawrence v tomto zozname pôsobí ako najoverenejšie. Ako jediná z menovaných má aj Oscara, dostala ho za romantickú komédiu Terapia láskou, kde hrala s Bradleym Cooperom.

Pritom ani ona ešte nemá ani tridsať rokov.

Medzi prvými, kto jej verejne prejavil obdiv za to, ako hrá, bol Jack Nicholson. Gratuloval jej nielen k Oscarovi, ale aj k tomu, ako pochopila a precítila postavu mladej ženy, ktorá sa v spoločnosti cíti ako outsiderka.

V krátkom čase potom Jennifer Lawrence prijímala jednu úlohu za druhou, až sa mohlo zdať, že jej je veľa. Väčšinou však zakaždým publikum presvedčila, že film by nebol taký vydarený, keby v ňom nebola ona.

To vyvrcholilo mimoriadne náročným projektom Darrena Aronofského Mother! Film vyvolal rozporuplné reakcie, niekto bol nadšený, niekto ho strhal.

Jedno bolo jasné. Jennifer Lawrence dokázala, že už emocionálne, intelektuálne aj herecky dozrela na to, aby zahrala čokoľvek.

Nedávno si vypýtala pauzu. To chápeme. Ale nech sa rýchlo vráti, lebo už začína chýbať.