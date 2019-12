Namiesto minisérie vyše trojhodinový epos. The Irishman je impozantnou poctou žánru

Al Pacino a De Niro tvoria strhujúcu hereckú symfóniu.

6. dec 2019 o 11:08 Patrik Sopóci

https://www.youtube.com/embed/RS3aHkkfuEI

Predstavte si, že máte neobmedzené možnosti a chcete nakrútiť ešte jeden klasický gangsterský film. Ešte aspoň raz si pripomenúť tú atmosféru, tempo a nekompromisný chlad. A urobiť to vo veľkom.

V hlave sa vám už mieša utopická predstava o snímke s Al Pacinom, Joeom Pescim a Robertom De Nirom. Aby toho nebolo málo, režírovať by to mohol trebárs Martin Scorsese.

Znelo by to vskutku nereálne, keby sa to vďaka Netflixu nestalo skutočnosťou.

Dvojsečná zbraň

Rozpočet 175 miliónov dolárov robí z filmu The Irishman najdrahší Scorseseho projekt vôbec. Nakrúcalo sa celkom 106 dní, čím režisér prekonal ďalší svoj osobný rekord.

Samotná postprodukcia trvala vyše pol roka. Práve tu sa však tvorcovia pohybovali tak trochu po tenkom ľade.