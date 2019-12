Hudobníčka Katarína Máliková zaujala v zahraničí. Jej piesne zahrali v Amerike a Británii

Rádiá vybrali piesne z Postalgie.

6. dec 2019 o 14:41 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Nič osobnejšie zatiaľ nedokážem napísať, hovorí o svojom najnovšom albume Postalgia speváčka a skladateľka Katarína Máliková.

Jej snové a nostalgické piesne sa už stihli zapáčiť aj v zahraničí. Keďže sa nestáva často, aby slovenské piesne zneli z éteru iných ako domácich či českých rádií, dôvod na radosť je veľká.

V jednom týždni jej piesne zazneli v americkom rádiu KEXP a britskom BBC Radio 6 Music.

Zaujala dynamikou aj hlasovým rozsahom

Málikovej tvorba zaujala uznávanú stanicu KEXP z amerického Seattlu, ktorá naživo vysiela nahrávky kapiel ako Arctic Monkeys, Florence and the Machine či The XX.