V detstve snívala, že bude mať iné telo. Anna Daučíková tvrdí, že sa narodila až v štyridsiatke

Umelkyňa so svojou identitou nesúhlasila.

6. dec 2019 o 15:57 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď bola malá, predstavovala si, aké by to bolo, keby si mohla ľahnúť do nejakej plechovej formy a jej telo by rástlo do tvaru, aký by chcela ona sama.

Nie do tvaru jej matky, ženy.

Umelkyňu Annu Daučíkovú, ktorá sa rada necháva volať Anča, táto fantázia v detstve prenasledovala často. Už vtedy nesúhlasila so svojím telom, so ženskou identitou, s ktorou musela žiť.

Maliarka, sklárka, fotografka

Až neskôr, v 90. rokoch pretavila svoju detskú fantáziu do umeleckého diela. Vznikla séria fotografií, ktoré pomenovala Výchovné cvičenie.

"Zrazu som vedela, že plechová forma, o ktorej som snívala ako dieťa, sa dá zobraziť sklenenou formou. Pustila som sa do práce, ktorá trvala zhruba pol roka, a potom sa to často opakovalo.

Pomáhala mi sesternica, ktorá na fotoaparáte stláčala spúšť.

Snímky sme nafotili u nej vo fotokomore. Ja som si k sebe pritláčala sklenenú dosku, nevedela som, ako to vyzerá, len som potrebovala mať správny pocit.

Boli sme dohodnuté, že ja poviem raz, dva, tri a ona stlačí spúšť. A takto sa to opakovalo," vysvetľuje Daučíková.