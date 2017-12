Kylie sa po operácii rakoviny prsníka pripravuje u rodičov na chemoterapiu

Londýn 22. mája (TASR) - Austrálska popová speváčka Kylie Minogueová sa po úspešnej operácii rakoviny prsníka, pri ktorej jej v noci na sobotu vyoperovali ...

22. máj 2005 o 11:31 TASR

Londýn 22. mája (TASR) - Austrálska popová speváčka Kylie Minogueová sa po úspešnej operácii rakoviny prsníka, pri ktorej jej v noci na sobotu vyoperovali zhubný nádor veľkosti golfovej loptičky, zotavuje doma pri svojich rodičoch.

Kylie sa so svojimi najbližšími pripravuje na štvortýždňovú chemoterapiu. Informuje o tom v dnešnom vydaní britský denník News Of The World, ktorý priniesol fotografiu 36-ročnej speváčky pri odchode z nemocnice po operácii. Kylie sa na snímke pred pohľadmi novinárov chráni slnečnými okuliarmi. Z kliniky ju s rukou položenou okolo jej pliec odprevadil priateľ Olivier Martinez.

Podľa denníka si pôvabná speváčka objavila hrčku na prsníku sama. "Zacítila nádor na prsníku pri umývaní a rozhodla sa, že okamžite niečo podnikne," cituje denník Kylienho mladšieho brata Brendana. Toho speváčka po zistení diagnózy údajne upokojovala: "Bude to dobré. Malý rez, dávka rádioterapie a raz a navždy to bude preč. Je mi fajn."

Chirurgička Jenny Seniorová zo súkromnej kliniky Cabrini v austrálskom Melbourne, kde sa operácia uskutočnila, krátko po zákroku vyslovila presvedčenie, že rakovinový nádor sa chirurgickému tímu včas podarilo odstrániť a Kylie je na ceste úplného vyzdravenia.

Rakovina sa v rodine Minogueovcov objavila už pred dvoma rokmi, keď túto zákernú chorobu zistili u speváčkinho otca.