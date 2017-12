Slovenskí chlapci sa môžu stať členmi Wiener Sängerknaben

BRATISLAVA 22. mája (SITA) - Slovenskí chlapci od deväť do 11 rokov majú po prvý raz možnosť stať sa členmi najstaršieho a najznámejšieho chlapčenského speváckeho zboru na svete Wiener Sängerknaben (viedenskí ...

22. máj 2005 o 11:12 SITA

BRATISLAVA 22. mája (SITA) - Slovenskí chlapci od deväť do 11 rokov majú po prvý raz možnosť stať sa členmi najstaršieho a najznámejšieho chlapčenského speváckeho zboru na svete Wiener Sängerknaben (viedenskí spievajúci chlapci). Konkurz bude 16. júna od 10:00 v Mozartovej sieni rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. Prihlásiť sa môžu mladí speváci na rakúskom telefónnom čísle +43 1 216 39 42 alebo mailom na office@wsk.at. Očakáva sa, že uchádzači budú dobre ovládať nemčinu. No deti sa učia rýchlo - a preto môžu mať aj určité medzery, informovali agentúru SITA z Rakúskeho kultúrneho fóra (RKF).

Wiener Sängerknaben (WSK) pre náročný tréning spojený s normálnym vyučovaním navštevujú internátnu školu vo Viedni. Deti prvého stupňa základnej školy zaplatia mesačne 210 eur (cca 8190 Sk), deti navštevujúce druhý stupeň ZŠ od piatej triedy vyššie zaplatia 70 eur (cca 2730 Sk). Rakúska ambasáda na Slovensku informovala rakúsku stranu, že pre slovenské deti môže byť takéto školné pridrahé. Internátna škola ubezpečila, že deti môžu získať individuálne štipendiá. Chlapci sa na internátnej škole naučia zborový spev, sólový spev, spievať z listu, budú trénovať sluch, pohyb na scéne a improvizáciu. Repertoár pozostáva z omší, Gregoriánskeho chorálu, motét, umelých piesní, ľudových piesní, ako aj modernej hudby, worldmusic a popu. Veľmi dôležitou súčasťou sú aj detské opery. Po skončení účinkovania v zbore môžu deti pokračovať na ktorejkoľvek škole doma alebo v Rakúsku. Umeleckým vedúcim Wiener Sängerknaben je Gerald Wirth.

História WSK sa začala písať pred vyše 500 rokmi, keď v roku 1498 preložil cisár Maximilián I. svoj dvor z Innsbrucku do Viedne. Vtedy prikázal, aby boli medzi dvornými muzikantmi aj šiesti mladí chlapci. Až do rozpadu habsburskej monarchie v roku 1918 spieval zbor výlučne na cisárskom dvore, na slávnostiach, súkromných koncertoch a politických udalostiach. Potom sa zbor stal súkromným spolkom, pre nedostatok peňazí rozšíril repertoár a koncertoval na mnohých miestach. Za rok dosiahli neočakávaný úspech, spievali v Berlíne, Prahe, Zürichu, neskôr v Aténach, Rige, v Španielsku, vo Francúzsku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, v USA, Austrálii, na Novom Zélande a v Južnej Amerike. Dnes je členom WSK stovka chlapcov od 10 do 14 rokov rozdelená do štyroch súborov. Štyri súbory odohrajú ročne okolo 300 koncertov. Každý zo súborov strávi ročne deväť až jedenásť týždňov zo školského roka na turné.

ra;bl;fa