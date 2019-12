Predavačky sú ako roboty, figuríny menštruujú. Film Také krásne šaty sa mení na horor

Strickland ukázal slepotu masy.

10. dec 2019 o 11:22 Miloš Ščepka

Bolo že to slávy, keď filmový debut britského scenáristu a režiséra Peter Strickland Katalin Varga v rumunsko-maďarsko-britskej koprodukcii získal na Berlinale Strieborného medveďa a onedlho na to aj Európsku filmovú cenu za objav roka! Je to kriminálka?

Je to thriller? Je to psychologická dráma? Každý v ňom videl niečo iné, všetkých však oslovil, znepokojil, prinútil cítiť a uvažovať.

Obchod je zvrátený chrám

Teraz má v kinách film Také krásne šaty (v origináli mnohoznačnejšie In Fabric), ktorý sa stali favoritom artových festivalov. Spája protikladné žánre ako mysteriózny horor, komédiu, spoločenskú satiru a psychologickú drámu.

Pre Stricklanda je v tomto prípade prvoradý obraz. Krvavo červené dámske šaty z výpredaja symbolizujú túžbu, ale i zvrátenosť bezduchého konzumu.

Obchod je chrám zvráteného rítu, tajomné magické univerzum, v ktorom figuríny menštruujú a obsluhujúce predavačky pôsobia ako roboty alebo zombíci. Mužský personál je napospol záhadný, odpudivý, blízky grófovi Nosferatu Maxa Schrecka.

Vpády kúpychtivých zákazníčok bažiacich po výhodných zľavách pôsobia v tomto vesmíre priam svätokrádežne.