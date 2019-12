Kontroverzný Handke si prevzal nobelovku za literatúru

Predstavitelia niektorých štátov udeľovanie ocenenia bojkotovali.

10. dec 2019 o 20:20 SITA

ŠTOKHOLM. Málokedy sa stane, že je odovzdávanie prestížnych svetových cien tak kontroverzné, ako tomu bolo v utorok pri odovzdávaní Nobelovej ceny za literatúru.

Z rúk švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva si ju v Štokholme prebral rakúsky spisovateľ Peter Handke, ktorý v 90. rokoch aktívne obhajoval vojnové zločiny vtedajšieho juhoslovanského a srbského režimu, a viac-menej to isté robí dodnes.

Udelenie tohto významného ocenenia práve Handkemu preto, aj napriek jeho možným literárnym kvalitám, kritizovala významná časť literárnej obce a mnohí komentátori rozhodnutie Švédskej akadémie označovali za nepochopiteľné a neobhájiteľné.

Niektorí udeľovanie bojkotovali

Zo samotnej akadémie na protest odstúpil jeden z jej členov, o jedného člena prišla aj komisia, ktorá každoročne nominuje kandidátov na Nobelovu cenu za literatúru.



Utorňajšie udeľovanie ocenenia okrem toho bojkotovali predstavitelia siedmich štátov - Kosova, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Severného Macedónska, Afganistanu a Turecka.



Kosovský minister zahraničia Behgjet Pacolli už v pondelok vyhlásil, že "spisovateľ, ktorý podporoval (bývalého juhoslovanského a srbského prezidenta Slobodana) Miloševiča a jeho genocídu v Bosne a Kosove, si nezaslúži Nobelovu cenu".



"Spravodlivosť nakoniec zvíťazí. Nie lži, popieranie a falošné Nobelove ceny," dodal k tomu v pondelok kosovský prezident Hashim Thaci.

Ten počas balkánskych vojen tiež nebol žiadnym mierotvorcom a pôsobil ako jeden z veliteľov obávanej Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK).

Mnohí Handkeho obhajujú

Handkeho mnohí jeho priaznivci obhajujú tým, že je len priaznivcom a obhajcom Srbov, na čom ešte nie je nič zlé.

Pravdou však je, že stál pri Miloševičovi v čase, keď jeho režim páchal tie najväčšie zverstvá na ostatných národoch bývalej Juhoslávie.



Jeho najšokujúcejšie výroky sa týkali genocídy v Srebrenici, pri ktorej Srbi povraždili 8-tisíc moslimských obyvateľov Bosny a Hercegoviny.



Genocídu v Srebrenici, ktorá je historicky dokázaným faktom a nikto seriózny ju nespochybňuje, Handke vždy popieral a tvrdil, že jej obete sa povraždili navzájom medzi sebou.



Svoje názory na balkánske vojny Handke nikdy nekorigoval. V roku 2006 predniesol slávnostný prejav na Miloševičovom pohrebe, a krátko po zverejnení informácie o tom, že získal Nobelovku, zatelefonoval do srbskej televízie a vyzval srbských priateľov, aby si spolu s ním aspoň na diaľku pripili rajikou.



"Ako obyvateľka Sarajeva som z toho zhrozená. Je to popierač genocídy. Vyhlasuje, že žiadna genocída sa v Bosne neudiala.

Nikdy mu to nezabudneme," cituje agentúra The Associated Press (AP) reakciu Bosniačky Senky Tinjak.