Režim ich nemal rád, mládež ich hltala. Za socializmu bol komiks dobre platenou prácou

Keď sa časopisy stali nedostatkovým tovarom.

11. dec 2019 o 14:35 Jana Alexová

BRATISLAVA. Niektoré stránky decká v časopisoch vždy nalistovali ako prvé. Niektoré stránky boli jednoducho vždy viac obchytané ako tie ostatné.

Boli to tie, ktoré prinášali príbehy v niekoľkých krátkych, úplne jednoduchých vetách v bublinách.

Razantné, popisné, často schematické kreslenie. Komiks.

Možno to neboli prelomové diela, možno to neboli ani superhrdinské príbehy, aké poznáme zo slávnych amerických komiksov, podľa ktorých sa dnes točia drahé a úspešné filmy.

V československých časopisoch nedostali viac miesta, no mladí čitatelia ich hltali, do redakcií písali listy. Čakali na každé ďalšie číslo.

Svet, ktorý si dnešná mládež asi ťažko dokáže predstaviť. Generáciu dnešných štyridsiatnikov a päťdesiatnikov vráti do detstva výstava Príbehy v bublinách v bratislavskej Toto! je galéria.

"Jeden z mýtov hovorí, že v Československu nebol komiks. Ale bol, a všade, dokonca aj v športe. My sme sa snažili vytiahnuť to najlepšie z komiksovej tvorby, pozrieť sa na to, akú to malo kvalitu, ako to vyzerá v origináloch, ako sa to tvorilo," hovorí kurátorka Ida Želinská.

Sci-fi príbehy vydával Elektrón

Za otca slovenského komiksu je považovaný ilustrátor a kresliar Jozef Schek Babušek. Svoj prvý komiks nakreslil v roku 1947 do protikomunistického časopisu Šidlo.

A bol to práve on, kto v 60. rokoch namaľoval aj prvý sci-fi komiks v Československu. Volal sa Desiata planéta.