Banán sa stal umeleckým dielom. Hoci stál hotový majetok, niekto ho zjedol. Mohol?

Na umeleckú polemiku reaguje Ikea.

11. dec 2019 o 14:54 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Maurizio Cattelan si kúpil banán. Stál asi 30 centov, vybral si ho na miestnom trhu.

Nevie sa, či sa mu nepáčil jeho tvar, alebo farba, no rozhodol sa, že spraví lepšie, ak ho nezje. A prilepí o stenu lepiacou páskou. Bude to efektné konceptuálne umenie, prebehlo mu zrejme mysľou.

O to viac, ak stena, kde bude visieť, bude súčasťou galerijných priestorov. Svojmu skvostnému dielu dal dômyselné meno Komik, veď nápad treba dotiahnuť do dokonalosti.

Ktovie, či čakal, že niekto bude ochotný jeho dielo vydražiť. Dokonca za šesťcifernú sumu.

Kto ho zjedol?

To, že sa kontroverzné dielo vydražilo za 120-tisíc dolárov, je jedna vec. Vtipné je najmä to, že sa banán zjedol ešte predtým, než sa dostal do rúk nového majiteľa.