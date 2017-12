Tomeček zo Superstar pripravuje album s Táslerom

22. máj 2005 o 16:56 TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Bývalý finalista SuperStar Samuel Tomeček sa pri tvorbe svojho debutového albumu spojil s hudobníkom Ivanom Táslerom. Líder kapely IMT Smile bude výkonným producentom pripravovaného Tomečkovho albumu, ktorý by mal vyjsť na jeseň tohto roka a bude sa na ňom aj hudobne podieľať.

"S Ivanom sme sa prvý raz kontaktovali, keď som vypadol z finále SuperStar. Oslovil som ho a on súhlasil. Teraz navzájom spolupracujeme a dopĺňame sa," hovorí Samuel, ktorý dnes oslavuje 19. narodeniny. Priznáva, že na hudbe IMT Smile vyrastal. Nad otázkou, či sa teda splnil jeho sen, sa len usmeje: "Sen? Ja som ani nedúfal, že sa mi raz podarí robiť s Táslerom album. Bol mojím idolom."

Debutový Tomečkov album by mal uzrieť svetlo sveta niekedy na jeseň, tak, ako to avizoval už pri svojom odchode z finále SuperStar. "S nahrávaním začneme niekedy v auguste, ale už v lete by som rád pustil do hudobného éteru prvý singel," vraví rocker. Na platni by mali byť silno rockové veci aj rádiové skladby. Zatiaľ však nechce konkretizovať mená autorov, ktorí sa budú podieľať na textoch piesní. "Keď bude všetko jasné a texty odovzdané, určite sa to verejnosť dozvie," dodáva s tým, že už rozmýšľal aj nad prípadným duetom, ktorý by sa mohol na jeho albume objaviť. V tomto smere však všetko len zvažuje.