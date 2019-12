Publikum nemá rado novoty. Jumanji má ďalší level, ale určite nie vyšší

Osviežili ho len dôchodcovia.

12. dec 2019 o 14:13 Miloš Ščepka

V roku 2017 sme recenziu filmu Jumanji: Vitajte v džungli nazvali Veľkolepá prehliadka premárnených príležitostí.

Minuli sme si tak výstižný názov, ktorý by mohol uvádzať hodnotenie pokračovania. Možno je nový film skutočne ďalší level, ale určite nie vyšší.

Na začiatku bolo slovo

To slovo bolo v knihe a to slovo bola kniha. Jumanji. V roku 1981 ju napísal a ilustroval americký autor Chris Van Allsburg, podľa ktorého vznikli aj filmy Zathura: Vesmírne dobrodružstvo a Polárny expres.

Príbeh o stolovej spoločenskej hre, v ktorej sa fantázia prelína s realitou a ktorá dokáže svojich hráčov naplno pohltiť, v roku 1995 sfilmoval Joe Johnston, špecialista na tento druh zábavy. Dokazujú to jeho filmy Miláčik, zmenšil som deti, Rakeťák, Vládca kníh či Jurský park 3.

Popri Robinovi Williamsovi, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt a Patricii Clarkson boli ústrednými hviezdami fotorealistické digitálne animované zvieratá, prvý raz použité v celovečernom komerčnom filme.

Hoci za vstupenky utŕžil na tú dobu viac než slušných 262,8 milióna dolárov, trvalo až 22 rokov, kým prišlo pokračovanie, alebo možno skôr reboot Jumanji: Vitajte v džungli v réžii Jakea Kasdana.

Tvorcovia sa veľmi nebabrali

Zo stolovej hry je videohra. Ťažisko tvorí kontrast medzi detskými hrdinami a ich superhrdinskými hernými avatarmi: zakríknutý šprt Spencer dostal podobu svalnatého dobrodruha Bravestonea (Dwayne Johnson). Spencerov vysoký kamarát Fridge sa premenil na krpatého utáraného zoológa Franklina (Kevin Hart).

Jumanji: Ďalší level Jumanji: The Next Level, USA 2019, 123 minút.

Scenár: Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg. Réžia: Jake Kasdan. Kamera: Gyula Pados. Hudba: Henry Jackman.

Účinkujú: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Awkwafina, Danny DeVito, Danny Glover

Premiéra: 12. decembra

Z narcistickej egomaniačky Bethany je obézny okuliarnatý profesor Sheldon (Jack Black). A introvertka Martha sa prevtelila do polonahej sexi bojovníčky Ruby (Karen Gillan).

Decká v telách typovo protikladných dospelákov musia nájsť odvahu, odhodlanie a najmä schopnosť spolupracovať, ak chcú zvíťaziť a vrátiť sa domov. Jednoduchá no vizuálne atraktívna triková zábava sa osvedčila a vyniesla 557,5 milióna dolárov, takže pokračovanie prichádza už po dvoch rokoch.

Tvorcovia sa s ním veľmi nebabrali. Rozšírili síce herný svet o ďalšie prostredia a postavy, ale pri fabulácii nehýria fantáziou, neriskujú novinky ani experimenty, priamočiaro hrajú na istotu a film, opäť v réžii Jakea Kasdana, je skôr remakeom ako pokračovaním.

Film Jumanji: Ďalší level osviežila dvojica Danny Glover – Danny DeVito. (zdroj: ITAFILM)

Jeden strih pre všetkých

Zámienka na rozohranie je chabá, záver neprekvapí a všetko medzi tým sme už veľa ráz videli v iných filmoch.

Niekoho azda poteší Nora Lum alias Awkwafina ako herný awatar Ming Fleetfoot, zhmotňujúci všemožné stereotypy a predsudky o Aziatoch. Na staršie publikum, ktoré si pamätá prvý film spred štvrť storočia, smeruje komická dvojica Danny Glover – Danny DeVito.

Čiperní sedemdesiatnici do herného sveta preniknú so svojimi vnúčatami a je to pre nich väčší šok, ako protikladné avatary v minulom filme. Bohužiaľ, nie väčšia zábava.

Naživo, vo vlastných podobách sú skvelí a pripomínajú sebaironizujúcu klasiku Jacka Lemmona s Walterom Matthauom Grumpy Old Men. Škoda, že si ich užijeme len chvíľku, kým sa nezmenia na herných hrdinov. Príjemný je i pohľad na Colina Hanksa, lebo svojmu tatkovi Tomovi akoby z oka vypadol.

Ako filmový kumšt nestojí nový Jumanji za veľa. Vznikol ako veľkosériový tovar rýchlej spotreby, doplnok k pukancom, nachos a vedrám limonády, v jednej veľkosti a fazóne, ktorá má vyhovieť čo najväčšiemu počtu nenáročných divákov.

A túto svoju základnú funkciu plní dokonale.

Hodnotenie redakcie: 3 hviezdičky z 5