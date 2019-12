Piotr Socha: Zem nepotrebuje ľudí, my potrebujeme Zem

Rozhovor s ilustrátorom Piotrom Sochom

12. dec 2019 o 19:40 Martin Kasarda

Piotr Socha je ilustrátor a spoluautor kníh Včely a Stromy, ktoré sa stali v Poľsku i u nás (a aj v ďalších európskych krajinách) bestsellermi. Spájajú v sebe hravú kresbu, lásku k prírode a ekologickú naliehavosť. S Piotrom Sochom sme sa stretli v Poľskom kultúrnom inštitúte v Bratislave v deň globálnych protestov na podporu myšlienok Gréty Thunbergovej.

Stretávame sa práve v deň globálnych protestov, na ktorých začiatku stála Greta Thunbergová. Ilustrujete knižky o prírode a vychovávate deti k ekologickej zodpovednosti. Ako to vnímate?

Keď politici neberú tému ekológie vážne, ani v Poľsku, je potrebné, aby to robili mladí ľudia. Aj pred poľským parlamentom sa objavili aktivisti, najprv len jedna dievčina a potom menšia skupinka, ale postupne to narastá. Mnohým mladým ľuďom záleží na planéte. A moje knižky sú edukatívne a založené na tom, aby sa deťom vysvetľovalo, prečo sú dôležité napríklad práve stromy a včely. Názory na svet a to, čo je dôležité, sa formujú práve v tých prvých rokoch.