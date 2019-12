Slovenské platobné karty nútia človeka zamyslieť sa. Je umenie pre každého?

Je ich desať a niektoré pripomínajú minulé storočie.

20. dec 2019 o 10:56 SME Creative

V tieto dni predstavila Tatra banka nové debetné a kreditné karty, ktoré spája umelecký manifest. Dvanásť umelcov prinieslo desať diel z rozličných sfér, aby sa najkvalitnejšie slovenské umenie rozšírilo prostredníctvom platobných kariet medzi ľudí.

Jedným z prominentných umelcov v rámci Manifestu je aj Miroslav Cipár, žijúca legenda slovenskej maľby. Jeho grafika bude ozdobou zlatej kreditnej karty, čo autora prekvapilo. „Celé je to nedorozumenie,“ smeje sa legenda.

“ Ak je každý výkon geniálny, nie je geniálny žiaden. Rovnako je to s umením. „ Miroslav Cipár, maliar

Banka totiž vybrala grafiku starú 60 rokov, ktorá, navyše, nie je umelecky – ako to povedať – významná. No možno práve tým je špeciálna.

„Odvtedy uplynulo šesťdesiat rokov. Išlo o dielo motivované ponukou Fondu výtvarných umení, bolo určené do nových bytov, ktoré sa vtedy húfne stavali a malo byť prístupné verejnosti,“ vysvetľuje Cipár.

Je to však naozaj tak? Má umenie zmysel len vtedy, keď je medzi ľuďmi? Miroslav Cipár má na to zmiešaný názor.

„Umenie je sväté slovo, malo by sa používať zriedkavo,“ hovorí. „Pretože ak je každý výkon geniálny, nie je geniálny žiaden. Rovnako je to s umením.“

Miroslav Cipár (zdroj: Tatra banka)

Umenie by malo byť konzumované

Miroslav Cipár si zároveň myslí, že umenie musí ísť stále dopredu. „Je nevyhnutné prinášať zmenu. Umenie si vyžaduje nové formy, pretože opakovanie starého je retardácia. Šikovný umelec dokáže vycítiť, čím je doba tehotná, a siahne po tom. Myslím, že to sa teraz Tatra banke podarilo.“

Ak je dnes v živote ľudí nejaký trend, je to bezhotovostná platba. V tomto zmysle teda umenie v Tatra banke naozaj ide s dobou. Čiastočne s tým súhlasí aj výtvarník Erik Šille, ktorého dielo sa tiež objaví na nových kartách Tatra banky.

„Marína Abramovič hovorí, že umenie má každý v sebe. Nepotrebujete mať čitateľa, aby ste mali knihu, nepotrebujete mať obecenstvo, aby ste mali divadelnú hru. Ako autor by som si s tým vystačil. Na druhú stranu, umenie by malo byť konzumované. Prečo by aj nie?“

Šille sa venuje umeniu už vyše 20 rokov. Čo sa odvtedy zmenilo?

„Dostať sa do galérie už nie je také trápenie, ako bolo na začiatku,“ smeje sa Šille. Prízvukuje však, že umenie nerobí kvôli úspechu. „Možno sa to podarilo práve preto, že som nezačal kvôli sláve. Začal som preto, lebo to bola jediná cesta, ako som sám so sebou vedel žiť.“

Práve to môže byť významom umenia. Podľa Šilleho nám pomáha pochopiť svet okolo nás.

Erik Šille (zdroj: Tatra banka)

Je to predovšetkým ťažká práca

Keď si má nezainteresovaný človek predstaviť prácu umelca, zväčša si ju romantizuje. Realita je pritom celkom iná a život obyčajného človeka môže byť romantickejší ako ten umelecký.

„Ráno prídem do ateliéru, v ktorom mám viacero rozrobených projektov, potom začnem pracovať. Skončím večer, zhasnem a odídem. Jediná vec, ktorá je na romantickej predstave verejnosti pravdivá, je neporiadok, ktorý v ateliéri mám,“ smeje sa Šille.

“ Plasty sú skvelým vynálezom. Musíme však vyriešiť ich ekologickú stopu a dopad na životné prostredie. „ Miroslav Král, produktový dizajnér

Okrem maľby vyučuje na Vysokej škole výtvarných umení, pretože si myslí, že je dobré zostať v kontakte s mladými umelcami. „Predsa len, človek sa mení a musí mať kontakt s tým, čo je práve aktuálne,” vysvetľuje Šille.

Tvrdá práca je leitmotívom aj pre štúdio Crafting Plastics, ktorého dielo sa tiež nachádza na nových debetných a kreditných kartách Tatra banky. Vo svojej práci sa snažia do nového dizajnu aplikovať udržateľné zdroje a vytvoriť tým nové produkty.

„Hovoríme o ekologickej stope, s materiálom často experimentujeme a snažíme sa ho neustále vylepšovať,“ tvrdí jeden zo zakladateľov Crafting Plastics a produktový dizajnér Miroslav Král.

Zaujal ich napríklad vedecký koncept bioplastov od profesora Pavla Alexyho zo Slovenskej technickej univerzity, s ktorým začali spolupracovať a výskum neustále posúvajú dopredu. Jeho princíp spočíva v nahradzovaní fosílnych zdrojov v plastoch prírodnými zdrojmi, napríklad z kukurice.

„Plasty sú nekonečne flexibilné a sú skvelým vynálezom. Musíme však vyriešiť ich ekologickú stopu a dopad na životné prostredie,“ vysvetľuje Král.

Dizajnéri nových platobných kariet Tatra banky. (zdroj: Tatra banka)

Ekológia je dnes hitom, ľudstvo si konečne začína uvedomovať, že sa o svoju planétu musí starať. Král je však zatiaľ kritický. „Stáva sa z toho módny hit, všetci okolo mňa si kupujú ekologické výrobky. Lenže stále sme pri komercii, pri hromadení. Ak má nastať skutočná zmena, musíme začať o živote a o veciach okolo seba premýšľať inak,“ tvrdí.

Král preto odporúča investovať do kvalitných materiálov a výrobkov, ktoré sú vyrábané lokálne. „Zaplatíte určite viac, no daná vec vám vydrží. Navyše, podporujete lokálneho výrobcu. Aj to je svojím spôsobom umenie,“ povzbudzuje Král.

Aj preto Tatra banka už dlhodobo podporuje a zviditeľňuje domáce umenie, čoho dôkazom sú nové platobné karty. Práve tie sú každodennou vizitkou banky aj hodnôt, na ktorých jej záleží.

„Platobná karta je našou vizitkou. Chceli sme, aby odrážala náš pohľad na svet: Umenie má zmysel, len keď je medzi ľuďmi,“ uzatvára generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday.

Tento článok vám prináša Tatra banka.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.