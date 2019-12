Výtvarníci si po 25 rokoch vybojovali samostatnú Kunsthalle

Ministerka Laššáková spojila kultúrnu obec. Proti sebe.

19. dec 2019 o 18:08 Jana Alexová

BRATISLAVA. Trvalo to dvadsaťpäť rokov rokov a bol to boj. Chvíľami - najmä v roku 2019 - to vyzeralo, že sa dlhoročná snaha výtvarníkov zrúti ako domček z karát.

Nakoniec však prišla dobrá správa. V roku 2019 si bratislavská Kunsthalle si vydobyla svoju samostatnosť.

Od 1. januára 2020 vzniká ako samostatná príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. A veľkú zásluhu na tom má iniciatíva Stojíme pri kultúre.

Vznik iniciatívy Stojíme pri kultúre a vznik samostatnej Kunsthalle Bratislava považujeme za najdôležitejšiu udalosť v slovenskej kultúre v roku 2019.

K samostatnosti pomohol tlak

Kunsthalle Bratislava - nezbierkotvorná galéria súčasného umenia - vznikla pod tlakom výtvarnej obce v roku 2014 ako súčasť Národného osvetového centra.

Od leta 2016 patrila pod správu Slovenskej národnej galérie. Už vtedy od ministerstva kultúry zaznel sľub, že ide len o dočasné riešenie.

Kunsthalle Bratislava nezbierkotvorná galéria súčasného umenia

sídli v Dome umenia na Námestí SNP

začala fungovať v roku 2014 ako súčasť Národného osvetového centra

od leta 2016 patrila pod správu SNG

od 1. januára 2020 vzniká ako samostatná štátna príspevková organizácia

Denník SME preto začiatkom marca otvoril otázku, čo bude s Kunsthalle Bratislava. Národnej galérii už totiž bola na príťaž.

Následne sa prevalilo, že ministerstvo kultúry plánuje Dom umenia, kde má Kunsthalle Bratislava svoje sídlo, premeniť na kreatívne centrum a vyčerpať naň peniaze z eurofondov.

O tom, že sa kreatívne centrum začalo pripravovať, svedčili aj zmluvy zverejnené v centrálnom registri zmlúv na architektonickú štúdiu a opis kreatívneho centra.

To, že by sa Kunsthalle mala z domu umenia vysťahovať, potvrdilo aj ministerstvo kultúry.

Zistenia zmobilizovali výtvarnú obec. Od ministerky kultúry Ľubice Laššákovej chceli vysvetlenie. Laššáková totiž dovtedy ponuky na stretnutia zo strany poverenej riaditeľky Kunsthalle Niny Vrbanovej ignorovala.

Začiatkom apríla sa na vernisáži Inverzná romantika spojili študenti VŠVU a výtvarníci v tichom proteste označenom ako #StojímepriKunsthalle.

Ministerke na vernisáži odovzdali petíciu s 900 podpismi s požiadavkou, aby Kunsthalle ostala v pôvodných priestoroch a bola samostatnou inštitúciou.

Študenti zároveň pozvali ministerku na verejnú diskusiu na akademickej pôde. Uskutočnila sa o dva týždne a Laššáková na nej dala výtvarníkom verejný sľub, že podporí vznik samostatnej Kunsthalle Bratislava.

Boj za lepšiu kultúru

Z iniciatívy Stojíme pri Kunsthalle vznikla platforma Stojíme pri kultúre. Pod touto značkou spojila vyše stovku verejných kultúrnych inštitúcií a nezávislých divadiel, múzeí, galérií, festivalov, kultúrnych centier a iných kultúrnych organizácií z celého Slovenska.

Vyslovili nedôveru ministerke kultúry Ľubici Laššákovej, kritizovali jej rozhodnutia a požadovali jej odchod.

V júni odovzdali premiérovi Pellegrinimu list, v ktorom spísali pochybenia Laššákovej.

Ich hlas bolo počuť. keď ministerka stopla dotácie pre projekty LGBTI komunity aj keď škrtala rozpočty pre Kunsthalle a SNG, aj keď z funkcie šéfa Činohry náhle odvolali režiséra Michala Vajdičku.

Ostro sledujú kroky ministerstva, hľadajú a identifikujú najväčšie problémy a hrozby v kultúre.

Platforma Stojíme pri kultúre ziniciovala a zorganizovala na Slovensku boj za budúcnosť kultúry na Slovensku, za jej lepšiu pozíciu a lepšie financovanie. A v tom chcú aj naďalej

Aj preto je vznik a fungovanie platformy Stojíme pri kultúre kultúrnou udalosťou roku 2019.