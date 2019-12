V cirkvi vládne Boh, nie rozum. Aj katolíci sú fanatici, hovorí Paolo Sorrentino

Nový pápež povedie k nečakaným udalostiam.

18. dec 2019 o 16:43 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Vlasy má už trochu prešedivené, ale ešte stále je to fešáčik. Keď sa vyzlečie do plaviek, do naozaj úsporných plaviek, vyniká jeho udržiavané, vyšportované telo.

Žmurká na ženy okolo, spokojne sa usmieva, keď pri ňom padajú do mdlôb.

Je to reklama na pánsky parfém? Alebo nabádanie na dekadentný spôsob života?

Nie, to sa len na pláži prechádza Pius XIII., prvý americký pápež. Muž, ktorý sa stal zdrojom novodobého náboženského fanatizmu.

Muž, ktorý po príchode do Vatikánu postavil celý chod cirkvi na hlavu a všetkých postavil do pozoru, prípadne do tranzu.

Jude Law povedal, že nikdy nemal na sebe menší kus oblečenia ako tieto biele plavky. Niet sa čo diviť. Provokácia bola stavebným prvkom seriálu Paola Sorrentina Mladý pápež.

Čakali by sme, že keď Pius XIII. upadne do kómy a pápežský trón sa vyprázdni, katolíci si konečne vydýchnu. Ale nie. Sorrentino prichádza s novou sezónou, novým príbehom - aj s novým pápežom.

Tu vládne Boh, nie rozum

Toto ešte katolíci nezažili. Zažili dvojpápežstvo v stredoveku, zažili zosadenie pápeža, zažili odstúpenie pápeža Benedikta XVI. aj súžitie konzervatívneho emeritného pápeža s progresívnym Františkom.

Ale toto ešte nezažili. Kým je jeden v kóme, druhý už zasadol na jeho miesto.