Končí sa dekáda, odišli s ňou legendy umeleckého sveta. Zomrel David Bowie, Amy Winehouse aj Karel Gott

Desať rokov, nenahraditeľné straty.

25. dec 2019 o 8:47 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Zomreli, ale zanechali diela, ktoré budú žiť navždy. Pripomeňte si niektorých významných spevákov a spisovateľov, ktorí nás opustili za posledných desať rokov.

J.D. Salinger

(1. január 1919 – 27. január 2010)

Autor diela Kto chytá v žite, americký prozaik Jerome David Salinger, bol známy pre svoju samotársku povahu. Od roku 1974 neposkytol žiadny rozhovor, neobjavoval sa na verejnosti a od roku 1965 nepublikoval žiadne ďalšie dielo.

Nezabudnuteľná postava rebelujúceho tínedžera Holdena Caulfielda stačila na to, aby výrazne zasiahol do literatúry 20. storočia.

Dielo Kto chytá v žite napísal ho v roku 1951, v napätom období studenej vojny.

V tom čase odvážnou knihou ihneď vzbudil kontroverziu najmä pre vulgarizmy a naturalisticky opisovanú sexualitu mladistvých. Zároveň zaujal citlivým ponorom do života dospievajúcich.

J. D. Salinger (zdroj: TASR)

Amy Winehouse

(14. september 1983 – 23. júl 2011)

Britská speváčka s očarujúcim hlasom a podmanivým pohľadom mala iba 27 rokov, keď zomrela. Magický vek v hudobnom svete, v rovnakom odišli aj takí umelci ako Kurt Cobain, Jim Morrison alebo Jimi Hendrix.

Sľubnú kariéru talentovanej čiernovláske s výrazným tetovaním pokazila závislosť od drog, z ktorej sa neúspešne liečila. Našli ju predávkovanú v jej byte.

Vystupovala už ako desaťročná, v 16 rokoch sa vydala na sólovú dráhu speváčky. Z niekoľkých škôl ju pre rôzne excesy vyhodili.

Ako dvadsaťročná vydala svoj prvý album Frank, ku ktorému si sama napísala texty a ktorý mal veľmi priaznivé kritiky. Niektorí ju dokonca už vtedy porovnávali so speváčkami ako Macy Gray či Sarah Vaughan.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/b-I2s5zRbHg

Whitney Houston

(9. august 1963 – 11. február 2012)

Bola dokonalá hlasovo aj fyzicky. Kráľovná hitov s telom gazely. Bezkonkurenčná. Americká speváčka zomrela vo veku 48 rokov, našli ju mŕtvu v hotelovej izbe.

Jej smrť za sebou zanechala veľa nezodpovedaných otázok, príčinou však podľa lekárov bolo utopenie a kombinácia kokaínu a chorého srdca.

Na vrchole bola v druhej polovici 80. a prvej polovici 90. rokov minulého storočia. Mnohí o nej v súvislosti s jej talentom hovorili ako o ženskej verzii Michaela Jacksona.

Medzi jej najväčšie hity patrili piesne I Will Always Love You z filmu Osobný strážca, v ktorom hrala hlavnú postavu, I'm Every Woman, Saving All My Love for You, I Wanna Dance with Somebody či I Have Nothing.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/FxYw0XPEoKE

Terry Pratchett

(28. apríl 1948 – 12. marec 2015)

Najpredávanejší autor fantasy príbehov zomrel v 66 rokoch, podľahol Alzheimerovej chorobe.

Anglický spisovateľ sa preslávil obsiahlou sériou humorných fantasy kníh zo sveta Úžasnej Plochozeme. Cyklus o Plochozemi je jedným z najzásadnejších literárnych počinov 20. storočia, a nielen v populárnej literatúre.

Od roku 1998 bol Pratchett držiteľom Radu za zásluhy o Britské kráľovstvo za službu literatúre, v roku 2008 mu britská kráľovná Alžbeta II. udelila Rad britského impéria.

Zriedkavú formu Alzheimerovej choroby mu diagnostikovali v roku 2007. Počas boja s ňou sa stal jedným z najvýznamnejších britských podporovateľov jej medicínskeho výskumu.

Britský spisovateľ Terry Pratchett. (zdroj: SITA/AP)

David Bowie

(8. január 1947 – 10. január 2016)

Po prehratom boji s rakovinou zomrel spevák David Bowie vo veku 69 rokov. Len tri dni po tom, ako vydal nový album.

Bol majstrom premien, hudobným priekopníkom a inovátorom. Narodil sa ako Davy Jones, potom prišiel David Bowie a jeho mimozemská inkarnácia s nejasnou sexuálnou orientáciou Ziggy Stardust.

Alladin San či Thin White Duke boli ďalšie jeho alter egá. Hviezdna kariéra trvala vyše štyri desaťročia, experimentoval s rôznymi hudobnými štýlmi, počas života si tykal aj s drogami.

Medzi jeho najznámejšie skladby patria Space Odity, Changes, Starman, Life on Mars, Ziggy Stardust, Young Americans, Under Pressure, Let's Dance.

V rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias, ktorý v roku 2003 vydal časopis Rolling Stone, má šesť zo svojich 27 štúdiových albumov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/sI66hcu9fIs

Umberto Eco

(5. január 1932 – 19. február 2016)

Taliansky spisovateľ Umberto Eco preslávený románom Meno ruže zomrel vo veku 84 rokov. Svoj najslávnejší román vydal ako 50-ročný.

Známe sú aj jeho diela Foucaultovo kyvadlo, Ostrov včerajšieho dňa, Baudolino a Tajomný plameň kráľovnej Loany, Pražský cintorín a mnoho odborných prác z filozofie a jazykovedy.

Z pozície úspešného akademika rád otváral rôzne tabu. Napríklad porovnal Hitlera s Berlusconim, ktorého otvorene neznášal.

Posledná kniha, ktorá vyšla v slovenčine, nesie názov Nulté číslo a je to provokatívny príbeh o 21. storočí, podpriemernosti novinárov a kríze médií.

Umberto Eco v roku 2014. (zdroj: Róbert Dyda)

Harper Lee

(28. apríl 1926 – 19. február 2016)

Jedna z najznámejších amerických spisovateliek, autorka bestselleru Ako zabiť vtáčika mala 89 rokov, keď zomrela.

Hlavným hrdinom jej knihy je advokát Atticus Finch, ktorý obhajuje černocha obvineného zo znásilnenia, v konzervatívnom prostredí štátu Alabama a v čase hlbokej rasovej segregácie.

Po päťdesiatich rokoch od vydania knihy, ktorá sa okamžite stala klasikou a spisovateľka za ňu v roku 1961 získala Pulitzerovu cenu, napísala druhú – Postav hliadku. Pol roka na to zomrela.

Harper Lee (1926 - 2016) (zdroj: CNN)

Prince

(7. jún 1958 – 21. apríl 2016)

Bol možno jediný, kto v čase svojej najväčšej slávy mohol konkurovať Michaelovi Jacksonovi. Prince bol výstredný spevák a hudobník, popritom však talentovaný autor a multiinštrumentalista. Zomrel vo veku 57 rokov.

Kariéra Princea trvala tridsaťpäť rokov, počas nej vydal tridsaťdeväť albumov. Koncerty nestaval len na speve, potreboval k tomu aj veľké vizuálne predstavenie, často na hranici gýča.

Film Purple Rain z roku 1984, kde hrá hlavnú postavu speváka, sa považuje za jedno z najlepších diel svojho druhu. O dvadsať rokov neskôr uviedli Princea do Rokenrolovej siene slávy.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/TvnYmWpD_T8

Leonard Cohen

(21. september 1934 – 7. november 2016)

Legendárny kanadský básnik, spevák a skladateľ Leonard Cohen, ktorého kariéra trvala päť desaťročí, zomrel vo veku 82 rokov.

Cohenove piesne vychádzali spočiatku z folkovej hudby, no od 70. rokov je cítiť prevažujúci vplyv popu a kabaretnej hudby. Od 80. rokov spieval s preňho typickým hlbokým basom, podporovaným ženskými vokálmi v pozadí.

Svoj posledný album You Want It Darker vydal v poslednom roku života.

George Michael

(25. jún 1963 – 25. december 2016)

Britský popový spevák, ktorý sa stal idolom v osemdesiatych rokoch minulého storočia, zomrel následkom problémov so srdcom vo veku 53 rokov.

Prerazil v due Wham! s Andrewom Ridgeleym, hudbou sa trafili do vkusu britských poslucháčov a ich výstup k sláve bol taký rýchly, že o dva roky neskôr sa stali vôbec prvým západným popovým interpretom, ktorý mohol vystúpiť v Číne.

Medzi ich najväčšie hity patria piesne Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper a samozrejme vianočný hit Last Christmas.

George Michael sa neskôr vydal na sólovú kariéru, svet hudby si ho vážil pre jeho muzikalitu, odvahu a jemne zastretý a zároveň silný hlas. Počas jeho pôsobenia na hudobnej scéne sa predalo viac než 115 miliónov jeho albumov, vďaka čomu patril medzi najbohatších britských umelcov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/E8gmARGvPlI

Chester Bennington

(20. marec 1976 – 20. júl 2017)

Vo veku 41 rokov spáchal samovraždu spevák americkej rockovej skupiny Linkin Park Chester Bennington. Dlhé roky mal problémy s alkoholom a drogami.

So skupinou prerazil v roku 1999 s albumom Hybrid Theory. Celkovo predali vyše 70 miliónov nahrávok po celom svete a získali dve ocenenia Grammy.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/kXYiU_JCYtU

Aretha Franklin

(25. marec 1942 – 16. august 2018)

Volali ju kráľovnou soulu. Americká speváčka zomrela na rakovinu, mala 76 rokov. Počas svojej dlhej kariéry získala 18 cien Grammy, nechýbala ani tá za celoživotný prínos.

V roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rokenrolovej siene slávy. V roku 2005 jej udelili Prezidentskú medailu slobody - najvyššie civilné vyznamenanie v USA.

O štyri roky neskôr spievala na inaugurácii amerického prezidenta Baracka Obamu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/dEWuAcMWDLY

Karel Gott

(14. júl 1939 – 1. október 2019)

Tento rok sme neprišli len o najslávnejšieho popového speváka Československa. Odišiel člen rodiny každého z nás, kus života a spomienok. Na akútnu leukémiu zomrel vo veku 80 rokov Karel Gott.

Za svoju slávnu kariéru získal štyridsať Zlatých slávikov, Česko ani Slovensko nemalo vo svojej histórii väčšiu spevácku osobnosť.

Medzi hudobné hviezdy vystrelil v šesťdesiatych rokoch, rešpekt získal aj v zahraničí. Počas celej kariéry si zachoval svoj konzervatívny štýl a fanúšikovia ho milovali. Boh nezomrel, len sa vrátil na nebesá, hovorili.

Medzi jeho najväčšie, nadčasové hity patria piesne Oči má snehem zaváté, Je nebezpečné dotýkat se hvězd , Lady Carneval, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš z rozprávky o Popoluške, Když muž se ženou snídá.