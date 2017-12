Zvíťazil sociálny príbeh bratov Dardennovcov

V sobotu večer bol 58. ročník MFF v Cannes slávnostne ukončený udelením cien.

23. máj 2005 o 8:00 ŠTEFAN UHRÍK, Cannes(Autor je filmový publicista)

Vyrovnaná súťaž priniesla tento rok mnohé pozoruhodné diela, takže nie všetkým, ktorí by si to zaslúžili, sa niečo ušlo. Cenu za scenár získal Guillermo Arriaga, ktorého námet Tri pohreby Melquiada Estradu preniesol na filmové plátno známy hollywoodsky herec Tommy Lee Jones. Film presne vykresľuje pomery na juhu Texasu, jeho silnú vizuálnu stránku ešte umocňuje kamera Chrisa Mengesa. Snímka sa mala pôvodne uchádzať aj o Zlatú kameru pre najlepší debut, vedenie festivalu však zistilo, že Tommy Lee Jones má už za sebou ako režisér jeden hraný projekt. A hoci iba televízny, štatútu debutanta ho tento fakt spätne zbavil, čím sa postaral o menší škandál. Tommy Lee Jones si však všetko bohato vynahradil: za stvárnenie postavy tvrdohlavého kovboja Peta prevzal aj cenu za najlepší mužský herecký výkon.

Cena pre najlepšiu herečku putovala do Izraela. Získala ju Hanna Laslo, ktorá sa k herectvu dostala počas povinnej služby v armáde. Aj keď túto profesiu nikdy neštudovala, postupne sa stala uznávanou divadelnou herečkou. V snímke Voľná zóna veterána canneskej súťaže Amosa Gitaia stvárnila taxikárku Hanu, ktorú osud zvedie spolu s ďalšími dvoma ženami: Američankou Rebeccou v podaní v Jeruzaleme narodenej Natalie Portmanovej a Palestínkou Leilou.

Cenu poroty získal nováčik v canneskej súťaži, čínsky režisér Wang Xiao Shuai, za svoj film Šanghajské sny, ktorý sa vracia do Číny 80. rokov. Rodičia hlavnej hrdinky Hong Qing kedysi v budovateľskom nadšení prišli na vidiek a teraz by sa chceli vrátiť naspäť do mesta. Hong Qing sa však ako každý dospievajúci človek stavia proti nim, aj keď prostredie, v ktorom žije, nie je práve najutešenejšie. V škole stále pretrvávajú kontroly dlhých vlasov a nevhodného oblečenia, chlapci z fabriky však už organizujú prvé diskotéky, na ktorých znejú Boney M. a ABBA.

Ďalší veterán súťaže, Rakúšan Michael Haneke, prevzal cenu za najlepšiu réžiu. Pre niekoho bola jeho snímka síce len opakovaním obvyklých motívov a rozprávacích postupov, ale i tu hralo veľkú rolu video a morálka. Pre mnohých to bol najväčší favorit súťaže. Vo filme Skrytý rozpráva Haneke príbeh manželského páru (Daniel Auteuil a Juliette Binocheová), život ktorých rozvráti neznámy voyeur, natáčajúci ich tajne na video. Veľkú cenu poroty získal guru amerického nezávislého filmu Jim Jarmusch za svoj pôvabný opus Polámané kvety, ktorý vniesol do inak temne ladenej súťaže teplejší ľudský tón.

Rovnako ako v roku 1999 za film Rosetta si najvyššiu cenu Zlatú palmu aj tentoraz odniesli belgickí bratia Jean-Pierre a Luc Dardennovci. Hlavnými postavami ich víťaznej snímky Dieťa sú dvaja mladí ľudia, prežívajúci na okraji spoločnosti, na periférii malého belgického priemyselného mestečka Seraing, v ktorom Dardennovci s tvrdošijnou zanovitosťou nakrúcajú väčšinu svojich filmov.

Bruno je 20-ročný nezodpovedný povaľač, ktorý sa živí drobnými krádežami. Jeho priateľka, 18-ročná Sonia, sa vracia s pôrodnice s jeho dieťaťom. Bruno nevie, čo si s novorodeným synom počať v spoločnosti, v ktorej bojuje každý deň o prežitie a kde je možné speňažiť nielen ukradnuté rádiá a šperky, ale nakoniec aj vlastné dieťa.

Podobne ako vo všetkých svojich filmoch prinášajú aj tu Dardennovci presne odpozorovaný sociologický portrét súčasnej konzumnej spoločnosti, ktorá postupne stráca morálne hodnoty. Ich tvorba je dôkazom toho, že skutočný umelec dokáže nájsť inšpiráciu a silné príbehy všade a že veľké dielo nepotrebuje žiadne hviezdy ani multimiliónový rozpočet.

Výsledky 58. MFF v Cannes

Zlatá palma: L'Enfant, r. Jean-Pierre a Luc Dardennovci, Belgicko

Veľká cena: Broken Flowers, r. Jim Jarmusch, USA

Najlepší ženský herecký výkon: Hanna Laslová vo filme Free Zone, r. Amos Gitai, Izrael

Najlepší herec: Tommy Lee Jones za výkon vo svojom filme The Three Burials of Melquiades Estrada

Najlepšia réžia: Michael Haneke za film Caché, Francúzsko

Najlepší scenár: The Three Burials of Melquiades Estrada, r. Tommy Lee Jones, USA

Cena poroty: Shanghai Dreams, r. Wang Siao-šuaj, Čína

Zlatá kamera: The Forsaken Land, r. Vimukthi Jayasundara, Francúzsko/Srí Lanka a Me And You And Everyone We Know, r. Miranda July, Austrália

Zlatá palma pre krátky film: Podorozhni, r. Igor Strembitsky, Ukrajina

Belgickí súrodenci Jean-Pierre a Luc Dardennovci získali Zlatú palmu za svoj film Dieťa. Na snímke spolu s herečkou Hilary Swankovou a predsedom poroty Emirom Kusturicom (vpravo). FOTO - REUTERS