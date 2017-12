CD

nové CD na trhu

23. máj 2005 o 7:30

Zuzana Navarová: Smutkům na kabát

Monitor EMI

Už podtitul Nahrávky z 90. let a ty poslední posmrtného albumu českej folkovej speváčky hovorí, že ide prevažne o jej tvorbu zo sólovej kariéry po odchode z materskej kapely Nerez. V deviatej dekáde sa Zuzana Navarová zamilovala do folklóru. Najprv do maďarského, slovenského, neskôr do rómskeho. Neskôr sa so svojimi piesňami ocitla v Karibiku a na záver si ju Karel Plíhal pozval ako hosťa na svoj album Kainarových piesní Nebe počká. Bez tejto spolupráce by bol tento výberový album z nedocenenej tvorby nadžánrovej speváčky, doplnený o pesničky s Nerezom, neúplný.

Robert Plant: Mighty Rearranger

Sanctuary 2005/Sony MG 2005

Niekdajší hlas Led Zeppelin nahral podľa recenzií popredných hudobných časopisov možno svoj najlepší sólový album. Po krátkych vzkrieseniach zeppelínskej legendy, nabral druhý dych so skupinou Strange Sensation. Najprv na album Dreamland a teraz aj na plynulo nadväzujúcej novinke Mighty Rearranger. V Plantových piesňach stále niekde vzadu cítiť "zeppelínskeho ducha", čiže britský folk alebo hardrock kombinovaný s orientálnou melodikou, tentoraz vystužený aj vkusne naaranžovanou elektronikou. "Plantovo najlepšie číslo od čias Physical Graffiti," napísal časopis Mojo.

Gorillaz: Demon Days

Monitor EMI

Čo má spoločné hip-hop s rockom, reggae, elektro-popom? Odpoveď poznajú všetci fanúšikovia Gorillaz. Štyri roky museli uplynúť od úspešného debutu, aby táto jediná kreslená kapela pripravila ďalší album. Mystifikátor Damon Albarn sa po Danovi Automatorovi tentoraz rozhodol staviť na producentské schopnosti DJ Dangera Mousa (vlani sa zviditeľnil provokatívnym mixom Beatles s nahrávkou rapera Jay-Z). Virtuálne postavičky doplnili hlasy mnohých zaujímavých hostí ako sú vokalisti Roots Manuva, Shaun Ryder z kapely Happy Mondays, vychádzajúce hviezdy Roots Manuva či MF Doom, London Community Gospel Choir či známy americký herec Dennis Hopper. Ako to znie? Menej zábavne ako pred štyrmi rokmi, ale zase prepracovanejšie.

