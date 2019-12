Karel Čapek sa smrti brata Josefa nedožil. Ale správne predpokladal, akou smrťou zomrie

Jeho Biela nemoc bola vizionárska.

19. dec 2019

BRATISLAVA. Jeho brat Josef bol v štyroch koncentračných táboroch. Keď ho zatklo gestapo, najskôr ho zavliekli do Dachau, potom presunuli do Buchenwaldu, Sachsenhausenu a nakoniec do Bergen-Belsenu.

Kde a kedy presne zomrel, nie je známe, nemal ani hrob.

Predpokladá sa, že on by skončil podobne, keby nezomrel ešte skôr, ako sa vlna fašizmu naplno preženie Európou.

Že sa preženie a všetko spustoší, v tom mal Karel Čapek jasno. Písal o tom v románe Válka s mloky aj v hre Biela nemoc. Patril k spisovateľom, čo dokázali veci zaznamenať práve vtedy, keď sa diali, okamžite ich pochopil a v symbolickom jazyku opísal.

Je pozoruhodné, že Hugo Haas jeho Bielu nemoc sfilmoval ešte v ten istý rok ako vyšla. Na dejiny to však, žiaľ, nemalo žiadny vplyv.

Má lekár právo klásť si podmienky?

V tejto krajine sú ľudia vychovávaní pre vojnu. Tešia sa na vojnu. Vojna je najkrajšia vec na svete, vravia, vojna národ povznesie vo všetkých smeroch. Pacifizmus je mor, najväčšie zlo, proti ktorému musia bojovať, myslia si.

Ale mýlia sa. Zastihne ich pandémia, ktorú nevedia ovládať ani liečiť, proti nej musia najprv bojovať.

Najprv si ľudia nahmatajú necitlivú a chladnú bielu škvrnu. Potom sa im rozšíri po celom tele, rany sa otvárajú a neznesiteľne smrdia.